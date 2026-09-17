https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/sivasta-kaybolan-11-aylik-busra-bebegin-anne-ve-babasi-tutuklandi-1108820899.html
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T06:23+0300
2026-09-17T06:23+0300
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Sivas Divriği'nde kayloban 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer 4 kişinin da akrabaları olduğu öğrenildi. Amcası ve halası da varJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi, babası, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklandı.Şüphelilerden K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1 kişi Diyarbakır'da gözaltına alındıSoruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi.Tutuklanan zanlılar, Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi.Anne yine ifade değiştirdiÖte yandan, savcılıktaki ifadelerinde baba Yusuf Balıkçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/sivastaki-busra-bebek-olayinda-gozalti-sayisi-10a-yukseldi-1108775883.html
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sivas, kayıp, kayıp çocuklar
sivas, kayıp, kayıp çocuklar
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı
Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Sivas Divriği'nde kayloban 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer 4 kişinin da akrabaları olduğu öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi, babası, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklandı.
Şüphelilerden K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi.
Tutuklanan zanlılar, Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi.
Anne yine ifade değiştirdi
Öte yandan, savcılıktaki ifadelerinde baba Yusuf Balıkçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi.