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Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı
Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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Sivas Divriği'nde kayloban 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer 4 kişinin da akrabaları olduğu öğrenildi. Amcası ve halası da varJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi, babası, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklandı.Şüphelilerden K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1 kişi Diyarbakır'da gözaltına alındıSoruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi.Tutuklanan zanlılar, Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi.Anne yine ifade değiştirdiÖte yandan, savcılıktaki ifadelerinde baba Yusuf Balıkçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/sivastaki-busra-bebek-olayinda-gozalti-sayisi-10a-yukseldi-1108775883.html
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sivas, kayıp, kayıp çocuklar
sivas, kayıp, kayıp çocuklar

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı

06:23 17.09.2026
© AA / Serhat ZaferSivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Sivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA / Serhat Zafer
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Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Sivas Divriği'nde kayloban 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer 4 kişinin da akrabaları olduğu öğrenildi.

Amcası ve halası da var

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi, babası, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklandı.
Şüphelilerden K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi.
Tutuklanan zanlılar, Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi.

Anne yine ifade değiştirdi

Öte yandan, savcılıktaki ifadelerinde baba Yusuf Balıkçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi.
Sivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
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Sivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi
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