https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/sivasta-kaybolan-11-aylik-busra-bebegin-anne-ve-babasi-tutuklandi-1108820899.html

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T06:23+0300

2026-09-17T06:23+0300

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Sivas Divriği'nde kayloban 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturmada aralarında anne ve babasının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer 4 kişinin da akrabaları olduğu öğrenildi. Amcası ve halası da varJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi, babası, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklandı.Şüphelilerden K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1 kişi Diyarbakır'da gözaltına alındıSoruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 1 şüphelinin de Divriği ilçesine getirileceği öğrenildi.Tutuklanan zanlılar, Samsun’un Çarşamba ve Kavak ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi.Anne yine ifade değiştirdiÖte yandan, savcılıktaki ifadelerinde baba Yusuf Balıkçı'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, anne Elif Balıkçı'nın ise önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/sivastaki-busra-bebek-olayinda-gozalti-sayisi-10a-yukseldi-1108775883.html

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