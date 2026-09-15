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Sivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Sivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 10’a... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T11:44+0300
2026-09-15T11:44+0300
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Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 10’a yükseldi.Anne Elif Balıkçı’nın, bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda arama çalışmaları yeniden başlatıldı.10 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyorGözaltında bulunan baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı ile akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve A.Ç’nin işlemleri sürüyor.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Annenin iddiasının ardından yeniden arama başlatıldıAnne Elif Balıkçı’nın, bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından ekipler yeniden harekete geçti.AFAD, komando ve jandarma ekipleri, Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle yeniden arama çalışması başlattı.Büşra bebek 10 Eylül’de kaybolduGöndüren köyü İncedere Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül’de bebeği Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilerek kayıp bebeğin bulunması için arama çalışması başlatıldı.Soruşturmada yayın yasağı kararı alınmıştıBüşra bebeğin kaybolmasına ilişkin Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/gulistan-doku-sorusturmasinda-4-supheli-daha-tutuklandi-sayi-36ya-yukseldi-1108775275.html
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sivas, bebek, gözaltı
sivas, bebek, gözaltı

Sivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi

11:44 15.09.2026
© AA / Serhat ZaferSivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Sivas'taki 'Büşra Bebek' olayında gözaltı sayısı 10’a yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA / Serhat Zafer
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Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 10’a yükseldi. Annenin, bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından İncedere Yaylası’nda arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 10’a yükseldi.
Anne Elif Balıkçı’nın, bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

10 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Gözaltında bulunan baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı ile akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve A.Ç’nin işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Annenin iddiasının ardından yeniden arama başlatıldı

Anne Elif Balıkçı’nın, bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından ekipler yeniden harekete geçti.
AFAD, komando ve jandarma ekipleri, Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle yeniden arama çalışması başlattı.

Büşra bebek 10 Eylül’de kayboldu

Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül’de bebeği Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilerek kayıp bebeğin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Soruşturmada yayın yasağı kararı alınmıştı

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.
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