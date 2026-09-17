https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/husilerden-f-15-paylasimi-abd-icin-ikinci-vaka-olabilir-dusuruldugu-one-surulen-ucagin-goruntuleri-1108827874.html

Husilerden F-15 paylaşımı: ABD için 'ikinci vaka' olabilir, düşürüldüğü öne sürülen uçağın görüntüleri yayınlandı

Husilerden F-15 paylaşımı: ABD için 'ikinci vaka' olabilir, düşürüldüğü öne sürülen uçağın görüntüleri yayınlandı

Sputnik Türkiye

Husiler, dün Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini iddia etmişken, bugün sabaha karşı enkaz görüntülerini yayımladı. Olay ABD üretimi bu uçaklardan birinin düşman ateşiyle kaybedildiği ikinci olay olabilir.

2026-09-17T11:14+0300

2026-09-17T11:14+0300

2026-09-17T11:14+0300

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İran destekli grup, uçağın Yemen'in batı ve orta kesiminde bulunan Marib vilayeti üzerinde düzenlediği operasyon sırasında "yerli üretim karadan havaya füzeyle" vurulduğunu açıklamıştı.Husilerin askeri medyası tarafından yayımlanan görüntülerde, bir füzenin savaş uçağına isabet ettiği görülen animasyonun ardından çöl arazisindeki uçak enkazını inceleyen silahlı kişiler yer alıyor. Görüntülerde ayrıca üzerinde Suudi Arabistan bayrağı işareti ve 5539 numarası bulunan bir uçak kuyruğu görülüyor.Suudi Arabistan yönetimi de Husilerin F-15'in düşürüldüğü yönündeki iddiasına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.F-15 işaretleri Suudi uçaklarıyla uyumluAmerika merkezli CNN'in askeri analisti, emekli ABD Hava Kuvvetleri Albayı Cedric Leighton, görüntülerdeki uçağın kuyruğunda bulunan işaretlerin Suudi Arabistan'a ait F-15 uçaklarıyla "uyumlu" olduğunu söyledi.İddianın doğrulanması halinde, söz konusu olay ABD üretimi bu uçaklardan birinin düşman ateşiyle kaybedildiği ikinci olay olacak. Savaşın daha önceki aşamalarında bir ABD Hava Kuvvetleri F-15 Strike Eagle da İran güçleri tarafından düşürülmüştü.Suudi Arabistan'ın kullandığı F-15SA, uzun süredir ABD Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-15 ailesinin daha yeni versiyonlarından biri. Uçak, F-15E Strike Eagle temel alınarak geliştirildi.Husiler sahadaki kontrol alanını genişletiyorF-15 iddiası, Husilerin Yemen'de son haftalarda hız kazanan askeri ilerleyişinin ardından geldi.İran destekli grup, Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümet güçlerine karşı saldırılarını artırırken ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki kontrol alanını da genişletiyor.Husilerin geçen hafta Kızıldeniz kıyısındaki bir liman kentini ve stratejik öneme sahip Perim Adası'nı ele geçirdiği bildirildi. Grup ayrıca, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Riyad yönetimi de buna karşılık hava saldırıları düzenliyor.Husilerin ele geçirdiği Mayyun Adası, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan kritik Babülmendep Boğazı'nın ortasında bulunuyor. Bölge, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından stratejik önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html

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