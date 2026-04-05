Savaşın 37. günü: İran, düşen ABD uçağının görüntüsünü paylaştı, Trump'tan İran'a yeni tehdit, Lübnan'a ağır saldırılar

ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta beş hafta geride kalırken İran, yeni bir ABD uçağı düşürüldüğünü duyurdu. ABD basını İran'ın düşürdüğü F-15 pilotunu arayan iki uçağın 'mahsur kalınca' kendini imha ettiğini yazdı. Trump, savaş jetinin ikinci pilotunun da bulunduğunu açıkladı. İsrail'den Lübnan'a ağır saldırılar.
ABD Başkanı Donald Trump, F-15E savaş uçağının düşürülmesinin ardından İran'da kaybolan Amerikalı subayın kurtarıldığını ve "şu anda güvende ve sağlıklı ancak yaralı" olduğunu söyledi.
ABD basını, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen MC-130J tipi iki uçağın 'mahsur kalması' sonucu imha edildiğini yazdı.
The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.
Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, yeni bir ABD uçağın enkazının fotoğraflarını paylaştı.
Öte yandan İran, ABD-İsrail saldırılarında Mahşahr Petrokimya Bölgesi'nde beş kişinin öldüğünü ve 170 kişinin yaralandığını, savaşın başlangıcından bu yana 30'dan fazla üniversitenin hedef alındığını açıkladı.
19:57 05.04.2026
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Trump’a yanıt
Kalibaf X hesabından yaptığı paylaşımda "Pervasız adımlarınız, Amerika Birleşik Devletleri’ni her bir aile için yaşayan bir cehenneme sürüklüyor ve Netanyahu’nun talimatlarını izlemekte ısrar ettiğiniz için tüm bölgemiz yanacak." dedi ve ekledi:
'Şunu iyi bilin: Savaş suçlarıyla hiçbir şey elde edemeyeceksiniz."
"'Tek gerçek çözüm yolu, İran halkının haklarına saygı göstermek ve bu tehlikeli oyuna son vermektir."
19:17 05.04.2026
Trump: ‘Alışılmadık bir telsiz mesajı gönderdi, bir Müslümanın söyleyeceği bir şeye benziyordu'
Trump, ardından ABD merkezli Axios’a yaptığı açıklamada bir F-15 mürettebat üyesinin vurularak düşürülmesinin ve alışılmadık bir telsiz mesajı göndermesinin ardından ABD’nin başlangıçta İran’ın bir tuzak kurduğundan endişe ettiğini söyledi.
Trump, İran’ın uçağı omuzdan atılan bir füze ile düşürdüğünü belirterek, "Şanslıydılar" dedi.
Pilotun "Tanrı iyidir” mesajını iletmesinin ardından, sinyalin sahte olabileceğinden ve İran’ın onları tuzağa çekmek için "yanıltıcı sinyaller" gönderdiğinden endişe edildiğini aktardı. Trump, "Telsizde söylediği şey, bir Müslümanın söyleyeceği bir şeye benziyordu” dedi.
ABD Başkanı aynı röportajda İsrail için ise ‘Biz büyük ve küçük kardeşler gibiyiz” dedi.
'Salı akşama kadar' güncellemesi
Trump, ayrıca ‘İran savaşının sonu için bir zaman vermedi’. Trump, WSJ’ye yaptığı açıklamada da ‘ABD’nin eğer Hürmüz açılmazsa İran’ın tüm enerji santrallerini hedef alacağını’ söyledi.
Trump ayrıca, son güncellemesinde İran'a Hürmüz'ün açılması için verdiği son tarihi doğu saati ile salı 20.00 (Türkiye saati ile çarşamba 03.00) olarak güncelledi.
Trump ayrıca, son güncellemesinde İran'a Hürmüz'ün açılması için verdiği son tarihi doğu saati ile salı 20.00 (Türkiye saati ile çarşamba 03.00) olarak güncelledi.
18:22 05.04.2026
İranlı yetkili: Çaresizlikten küfre başvuruyor, Hürmüz ancak savaş tazminatı aldıktan sonra açılır
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişimden Sorumlu Yardımcısı Seyyed Mehdi Tabatabai, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ancak geçiş ücretlerine dayalı "yeni bir yasal rejim" üzerinden ödenecek savaş zararları tazminatını aldıktan sonra açacağını söyledi.
Tabatabai ayrıca sosyal medya paylaşımında, boğazın kapatılması nedeniyle İran'ın sivil altyapısına saldırmakla tehdit eden Trump'ın "tamamen çaresizlik ve öfke nedeniyle küfür ve saçmalıklara başvurduğunu" belirtti.
18:08 05.04.2026
Amerikan havayolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını 7 Eylül’e kadar durdurdu
United Airlines, New York’tan Tel Aviv’in Ben Gurion Havaalanı’na, en az 7 Eylül’e kadar uçuşların durdurulduğunu duyurdu.
ABD merkezli havayolu şirketi, daha önce uçuşları 14 Haziran’a kadar durdurduğunu açıklamıştı.
17:56 05.04.2026
İran Hava Savunma Komutanı ABD-İsrail saldırısında öldü
İran merkezli Mehr haber ajansı, İran Ordusu Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Mesud Zare'nin ABD-İsrail'in İran topraklarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.
17:08 05.04.2026
Kalibaf: ‘İlk İranlı Hristiyan şehit Simonyan için cenaze yapıldı’
İran Meclis Başkanı, yaptığı paylaşımda ‘Savaşın ilk İranlı Hristiyan şehidi Şehit Hovhannes Simonyan için Yeni Julfa'daki Aziz Meryem Kilisesi'nde görkemli cenaze törenleri düzenlendi’ dedi ve ekledi:
‘Simonyan, İsrail savaş suçluları tarafından İsfahan'da gerçekleştirilen acımasız bir sivil bombalamada şehit oldu.'
‘Bu Paskalya gününde, Şehit Hovhannes Simonyan'ın ruhunun huzur bulması için dua etmenizi rica ediyorum. Asil ruhu, İsa Mesih'in sevgi dolu kucağında ebedi huzur içinde yatsın.Onun fedakarlığı, vatanımızı savunmada tüm İranlıların birliğinin bir kanıtıdır.’
16:49 05.04.2026
Trump’tan yeni açıklama: Yarına kadar anlaşma yapılabilir, anlaşma olmazsa her şeyi havaya uçuracağız ve İran’ın petrolü benim olacak
ABD Başkanı, Fox News’a yaptığı açıklamada ayrıca İran’daki protestoculara silah gönderdiklerini belirterek şunları ekledi:
‘Protestoculara silah yolladık, hem de çok silah yolladık ama bence Kürtler silahları aldı’
16:40 05.04.2026
İsrail bugün Beyrut'a yedinci saldırısını gerçekleştirdi
İsrail dört saatten fazla bir süredir savaş uçaklarını şehrin üzerinde aralıksız uçuruyor.
Şu ana kadar şehrin güney banliyölerine yedi saldırı düzenledi.
16:06 05.04.2026
Katz: F-15E pilotu ABD-İsrail işbirliğiyle kurtarıldı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunun ABD-İsrail işbirliğiyle yapıldığını söyledi.
Katz, "Bu, en karmaşık anlarda bile İsrail ile ABD arasındaki sıkı işbirliğinin bir başka göstergesidir" diyerek pilotun "kurtarma operasyonunda" ABD'ye destek verdiklerini iddia etti.
16:02 05.04.2026
'F-15 pilotu ağır yaralı'
Trump, hemen birkaç dakika öncesinde yaptığı paylaşımda İran'ın düşürdüğü F-15 pilotunun son durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
ABD Başkanı, "İran’ın dağlarının derinliklerinden, ağır yaralı ve gerçekten çok cesur olan F-15 mürettebatını kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu, çok sayıda birlikle yaklaşıyorlardı. Kendisi son derece saygın bir albaydır" ifadelerine yer verdiği mesajında şunları ekledi:
Bu tür bir operasyon, 'insan ve ekipman' açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren denenir. Böyle şeyler kolay kolay gerçekleşmez! İkinci operasyon, ilkinden sonra yapıldı. İlk operasyonda pilotu gün ortasında kurtardık ki bu da alışılmadık bir durumdu, İran üzerinde yedi saat geçirdik. Herkesin sergilediği inanılmaz bir cesaret ve yetenek gösterisiydi! Pazartesi günü saat 13.00’te, Oval Ofis’te orduyla birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tanrı, büyük askeri kahramanlarımızı korusun!
15:16 05.04.2026
Batı medyası: İran'da kurtarılan Amerikalı F-15E yardımcı pilotu Kuveyt'e götürüldü
Batı medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre, İran'da kurtarılan Amerikan F-15E uçağının yardımcı pilotu Kuveyt'e götürüldü.
Habere göre, Cuma günü İran üzerinde düşürülen Amerikan F-15E savaş uçağının ikinci mürettebat üyesi tedavi için Kuveyt'e götürüldü.
Albay rütbesi bulunan kurtarılan pilotun dağlık arazide düşman hatlarının gerisinde üzerinde sadece bir tabanca ile bir günden fazla kaldığı anlaşıldı.
14:52 05.04.2026
İran'ın İsrail'in güneyini hedef alan misillemesinde bir füze sanayi bölgesine isabet etti
İran'ın gerçekleştirdiği misillemede, füze parçasının doğrudan isabet etmesi sonucu İsrail'in güneyindeki sanayi bölgesinden yoğun dumanlar yükseliyor.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, güneydeki Necef bölgesinde Berşeva (Birüssebi) kenti ve çevresini hedef alan misillemede, bir füzenin Neot Hovav sanayi bölgesine doğrudan isabet ettiğini belirtti.
Ordunun sansür biriminden izin alınarak yayımlanan görüntülerde, füzenin isabet etmesini ardından, İsrail'in ana tehlikeli atık bertaraf tesisi ve pek çok kimya fabrikasının bulunduğu bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
14:02 05.04.2026
İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in hesabından 1980 göndermeli paylaşım, 'Korktular, gittiler'
Savaşın ilk gününde ölderelin İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hesabından, düşürülen ABD C-130 uçağının görüntüsü ile 1980’de düşürülen bir uçağın görüntüleri ile 2018’deki sözleri paylaşıldı:
Amerikalılar bir zamanlar burada, Tabas'a saldırdılar, hatırlıyor musunuz!? Korktular, geri döndüler ve gittiler!’
1980’de İran’ın Tabas çölünde, ABD’nin Tahran’daki rehineleri kurtarmak için düzenlediği operasyon sırasında ABD'ye ait bir helikopter ile C-130 nakliye uçağının çarpışması sonucu hem uçak hem helikopter düşmüştü.
13:37 05.04.2026
İsrail’den Beyrut’a 4 yeni hava saldırısı
İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor. İsrail savaş uçakları Beyrut'un Dahiye bölgesine 4 hava saldırısı düzenledi.
Beyrut'ta uçak ve patlama sesleri duyuldu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
12:59 05.04.2026
İran: ABD-İsrail'in Erdebil'deki saldırısında 5 Devrim Muhafızları askeri öldü
ABD ve İsrail'in, İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırıda 5 Devrim Muhafızları Ordusu askerinin öldüğü bildirildi.
Erdebil Vali Yardımcısı İbrahim İmami, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Germi ve Cafer Abad ilçelerindeki çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
12:34 05.04.2026
ABD basını da 2 uçağın, F-15 pilotunu ararken düştüğünü yazdı, 'mahsur kalınca imha edildi' notu düştü
ABD basını, İran’ın açıklaması üzerine İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen C-130 tipi iki uçağın ‘mahsur kalınca imha edildiğini' yazdı.
Görüntüleri paylaşan İran’dan yapılan açıklamada, uçağın İran tarafından düşürüldüğü kaydedildi.
The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.
The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.
Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.
12:17 05.04.2026
İran: ABD C-130 uçağı düşürdük
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran güçleri tarafından düşürülen bir ABD uçağının enkazını gösterdiği iddia edilen bir fotoğrafı X'te yayınladı.
Daha önce Fars haber ajansı, kayıp bir Amerikalı pilotu bulma görevinde kullanılan bir ABD C-130 sınıfı uçağının bir polis komando birliği tarafından imha edildiğini iddia etmişti.