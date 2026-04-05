Savaşın 37. günü: İran, düşen ABD uçağının görüntüsünü paylaştı, Trump'tan İran'a yeni tehdit, Lübnan'a ağır saldırılar

Trump: ‘Alışılmadık bir telsiz mesajı gönderdi, bir Müslümanın söyleyeceği bir şeye benziyordu'

Trump, ardından ABD merkezli Axios’a yaptığı açıklamada bir F-15 mürettebat üyesinin vurularak düşürülmesinin ve alışılmadık bir telsiz mesajı göndermesinin ardından ABD’nin başlangıçta İran’ın bir tuzak kurduğundan endişe ettiğini söyledi.

Trump, İran’ın uçağı omuzdan atılan bir füze ile düşürdüğünü belirterek, "Şanslıydılar" dedi.

Pilotun "Tanrı iyidir” mesajını iletmesinin ardından, sinyalin sahte olabileceğinden ve İran’ın onları tuzağa çekmek için "yanıltıcı sinyaller" gönderdiğinden endişe edildiğini aktardı. Trump, "Telsizde söylediği şey, bir Müslümanın söyleyeceği bir şeye benziyordu” dedi.

ABD Başkanı aynı röportajda İsrail için ise ‘Biz büyük ve küçük kardeşler gibiyiz” dedi.

'Salı akşama kadar' güncellemesi

Trump, ayrıca ‘İran savaşının sonu için bir zaman vermedi’. Trump, WSJ’ye yaptığı açıklamada da ‘ABD’nin eğer Hürmüz açılmazsa İran’ın tüm enerji santrallerini hedef alacağını’ söyledi.



Trump ayrıca, son güncellemesinde İran'a Hürmüz'ün açılması için verdiği son tarihi doğu saati ile salı 20.00 (Türkiye saati ile çarşamba 03.00) olarak güncelledi.