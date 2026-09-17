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Demet Akalın konserinde tacize uğradı: İsyan etti
Demet Akalın konserinde tacize uğradı: İsyan etti
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Demet Akalın konserinde hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Ünlü isim korumalarına 'her tarafımı elledi' diyerek bağırdı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
demet akalın
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın konserinde hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Büyük şok yaşayan Akalın korumalarına "Her tarafımı elledi ya" diye tepki gösterdi. Korumalarına isyan ettiDemet Akalın, konseri sırasında hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Yaşananların ardından korumalarına bağıran ünlü şarkıcı, "Alsanıza şunu diyorum polis molis yok mu yanımda birileri vardı söyledim. Polise söyledim" diyerek tepki gösterirken, "Her tarafımı elledi ya" ifadelerini kullandı. Uğradığı taciz dolayısıyla çılgına dönen Demet Akalın, hızla aracına doğru yöneldi. Akalın, olaydan sonra eşi Okan Kurt'la aracına hızla binerek mekanı terk etti. Durumu sorup öğrenmek isteyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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demet akalın, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz
demet akalın, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz

Demet Akalın konserinde tacize uğradı: İsyan etti

08:31 17.09.2026
© DHADemet Akalın
Demet Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© DHA
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın konserinde hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Ünlü isim korumalarına 'her tarafımı elledi' diyerek bağırdı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın konserinde hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Büyük şok yaşayan Akalın korumalarına "Her tarafımı elledi ya" diye tepki gösterdi.

Korumalarına isyan etti

Demet Akalın, konseri sırasında hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Yaşananların ardından korumalarına bağıran ünlü şarkıcı, "Alsanıza şunu diyorum polis molis yok mu yanımda birileri vardı söyledim. Polise söyledim" diyerek tepki gösterirken, "Her tarafımı elledi ya" ifadelerini kullandı. Uğradığı taciz dolayısıyla çılgına dönen Demet Akalın, hızla aracına doğru yöneldi. Akalın, olaydan sonra eşi Okan Kurt'la aracına hızla binerek mekanı terk etti. Durumu sorup öğrenmek isteyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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