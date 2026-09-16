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İzmir'de cinsel saldırı iddiası: 5 şüpheli tutuklandı
İzmir'de cinsel saldırı iddiası: 5 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde darp ve cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T18:00+0300
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Ören 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan N.M'nin bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerden 5'i Kemalpaşa'da, biri ise Batman'da yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/gaziantepte-engelli-kiza-cinsel-saldiri-5-zanli-tutuklandi-1108021982.html
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i̇zmir, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, emniyet müdürlüğü, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel ilişki, cinsel şiddet
i̇zmir, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, emniyet müdürlüğü, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel ilişki, cinsel şiddet
İzmir'de cinsel saldırı iddiası: 5 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde darp ve cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ören 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan N.M'nin bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerden 5'i Kemalpaşa'da, biri ise Batman'da yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.