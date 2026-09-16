https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/izmirde-cinsel-saldiri-iddiasi-5-supheli-tutuklandi-1108814335.html

İzmir'de cinsel saldırı iddiası: 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'de cinsel saldırı iddiası: 5 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde darp ve cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T18:00+0300

2026-09-16T18:00+0300

2026-09-16T18:00+0300

türki̇ye

i̇zmir

i̇zmir valiliği

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

i̇zmir barosu

emniyet müdürlüğü

cinsel saldırı

cinsel taciz

cinsel istismar

cinsel ilişki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104228/47/1042284700_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_16dacc80a898d038a107e29aa2a9570a.jpg

Ören 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan N.M'nin bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerden 5'i Kemalpaşa'da, biri ise Batman'da yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/gaziantepte-engelli-kiza-cinsel-saldiri-5-zanli-tutuklandi-1108021982.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, emniyet müdürlüğü, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel ilişki, cinsel şiddet