https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abd-kongresinin-yeni-yaptirim-paketine-rusyadan-tepki-dostca-olmayan-bir-adim-1108834046.html

ABD Kongresi’nin yeni yaptırım paketine Rusya’dan tepki: Dostça olmayan bir adım

ABD Kongresi’nin yeni yaptırım paketine Rusya’dan tepki: Dostça olmayan bir adım

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Kongresi'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını dostça olmayan bir adım olarak nitelendirdi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T14:23+0300

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2026-09-17T14:23+0300

dünya

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kremlin

dmitriy peskov

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abd kongresi

yaptırım

yasa tasarısı

abd senatosu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'nin yeni yaptırım tasarısını dostça olmayan bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti.ABD Senatosu Ağustos ayında, yaz tatilinden önceki son oturumunda yapılan nihai oylamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ikincil gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.Yaz tatilini tamamlayan Temsilciler Meclisi ise tasarıyı önceki gün gündeme alarak onayladı.Aralarında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in* de bulunduğu senatörlerin katılımıyla hazırlanan yasa tasarısı, Rus enerji kaynaklarının en büyük beş alıcısına karşı yüzde 100 oranında gümrük vergisi getirilmesini, ayrıca ABD’nin Rusya’dan yaptığı tüm ithalata yüzde 500’e varan gümrük tarifeleri uygulanmasını öngörüyor.* Lindsey Graham, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.

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