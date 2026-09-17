https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abd-kongresinin-yeni-yaptirim-paketine-rusyadan-tepki-dostca-olmayan-bir-adim-1108834046.html
ABD Kongresi’nin yeni yaptırım paketine Rusya’dan tepki: Dostça olmayan bir adım
ABD Kongresi’nin yeni yaptırım paketine Rusya’dan tepki: Dostça olmayan bir adım
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Kongresi'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını dostça olmayan bir adım olarak nitelendirdi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T14:23+0300
2026-09-17T14:23+0300
2026-09-17T14:23+0300
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yasa tasarısı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'nin yeni yaptırım tasarısını dostça olmayan bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti.ABD Senatosu Ağustos ayında, yaz tatilinden önceki son oturumunda yapılan nihai oylamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ikincil gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.Yaz tatilini tamamlayan Temsilciler Meclisi ise tasarıyı önceki gün gündeme alarak onayladı.Aralarında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in* de bulunduğu senatörlerin katılımıyla hazırlanan yasa tasarısı, Rus enerji kaynaklarının en büyük beş alıcısına karşı yüzde 100 oranında gümrük vergisi getirilmesini, ayrıca ABD’nin Rusya’dan yaptığı tüm ithalata yüzde 500’e varan gümrük tarifeleri uygulanmasını öngörüyor.* Lindsey Graham, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-basini-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketi-abdde-muhalefete-takildi-1108406602.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, haberler, abd, abd kongresi, yaptırım, yasa tasarısı, abd senatosu, abd, temsilciler meclisi, lindsey graham
rusya, kremlin, dmitriy peskov, haberler, abd, abd kongresi, yaptırım, yasa tasarısı, abd senatosu, abd, temsilciler meclisi, lindsey graham
ABD Kongresi’nin yeni yaptırım paketine Rusya’dan tepki: Dostça olmayan bir adım
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Kongresi'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını dostça olmayan bir adım olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'nin yeni yaptırım tasarısını dostça olmayan bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti.
Bu belgenin seyrini yakından takip ediyoruz. Bir takım ek yaptırımların devreye alınması, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm bulma çabalarını şüphesiz güçleştirecek.
ABD Senatosu Ağustos ayında, yaz tatilinden önceki son oturumunda yapılan nihai oylamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ikincil gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.
Yaz tatilini tamamlayan Temsilciler Meclisi ise tasarıyı önceki gün gündeme alarak onayladı.
Aralarında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in* de bulunduğu senatörlerin katılımıyla hazırlanan yasa tasarısı, Rus enerji kaynaklarının en büyük beş alıcısına karşı yüzde 100 oranında gümrük vergisi getirilmesini, ayrıca ABD’nin Rusya’dan yaptığı tüm ithalata yüzde 500’e varan gümrük tarifeleri uygulanmasını öngörüyor.
* Lindsey Graham, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.