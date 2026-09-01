ABD basını: Rusya'ya yönelik yaptırım paketi ABD'de muhalefete takıldı
© AA / Celal GüneşABD Kongre Binası
© AA / Celal Güneş
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Rusya'ya yaptırımları genişletmek amacıyla ABD'li vekiller tarafından hazırlanan yasa tasarısının kabul edilme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor.
ABD'de Rusya'ya yeni yaptırımlar öngören tasarının, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların direnişi ve Cumhuriyetçilerin isteksizliği nedeniyle engelle karşılaştığı ifade edildi.
Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Lideri Hakim Jeffries, belgenin Donald Trump yönetimine tarife ve yaptırım konularında kötüye kullanacağı yetkiler vereceğini savundu.
Cumhuriyetçi parti üyeleri arasında da ABD'nin Ukrayna krizine müdahale derecesi konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı kaydedildi.
Haberde, "Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların ciddi muhalefeti ve Cumhuriyetçilerin 'coşkulu eksikliği' ile karşılaştığı için takılıp kalma riski taşıyor" ifadelerine yer verildi.
Senatonun onayladığı tasarı Eylül ayında Temsilciler Meclisi'nde ele alınacak.
Rusya yönetimi, Batı'nın yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini ve bu politikanın başarısız olduğunu defalarca dile getirmişti.
Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Lideri Hakim Jeffries, belgenin Donald Trump yönetimine tarife ve yaptırım konularında kötüye kullanacağı yetkiler vereceğini savundu.
Cumhuriyetçi parti üyeleri arasında da ABD'nin Ukrayna krizine müdahale derecesi konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı kaydedildi.
Haberde, "Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların ciddi muhalefeti ve Cumhuriyetçilerin 'coşkulu eksikliği' ile karşılaştığı için takılıp kalma riski taşıyor" ifadelerine yer verildi.
Senatonun onayladığı tasarı Eylül ayında Temsilciler Meclisi'nde ele alınacak.
Rusya yönetimi, Batı'nın yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini ve bu politikanın başarısız olduğunu defalarca dile getirmişti.