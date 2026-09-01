https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-basini-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketi-abdde-muhalefete-takildi-1108406602.html

ABD basını: Rusya'ya yönelik yaptırım paketi ABD'de muhalefete takıldı

ABD basını: Rusya'ya yönelik yaptırım paketi ABD'de muhalefete takıldı

Sputnik Türkiye

Rusya'ya yaptırımları genişletmek amacıyla ABD'li vekiller tarafından hazırlanan yasa tasarısının kabul edilme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T15:16+0300

2026-09-01T15:16+0300

2026-09-01T15:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

rusya

temsilciler meclisi

yaptırım

abd senatosu

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ABD'de Rusya'ya yeni yaptırımlar öngören tasarının, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların direnişi ve Cumhuriyetçilerin isteksizliği nedeniyle engelle karşılaştığı ifade edildi.Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Lideri Hakim Jeffries, belgenin Donald Trump yönetimine tarife ve yaptırım konularında kötüye kullanacağı yetkiler vereceğini savundu. Cumhuriyetçi parti üyeleri arasında da ABD'nin Ukrayna krizine müdahale derecesi konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı kaydedildi.Haberde, "Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların ciddi muhalefeti ve Cumhuriyetçilerin 'coşkulu eksikliği' ile karşılaştığı için takılıp kalma riski taşıyor" ifadelerine yer verildi.Senatonun onayladığı tasarı Eylül ayında Temsilciler Meclisi'nde ele alınacak. Rusya yönetimi, Batı'nın yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini ve bu politikanın başarısız olduğunu defalarca dile getirmişti.

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