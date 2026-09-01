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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-basini-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketi-abdde-muhalefete-takildi-1108406602.html
ABD basını: Rusya'ya yönelik yaptırım paketi ABD'de muhalefete takıldı
ABD basını: Rusya'ya yönelik yaptırım paketi ABD'de muhalefete takıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'ya yaptırımları genişletmek amacıyla ABD'li vekiller tarafından hazırlanan yasa tasarısının kabul edilme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T15:16+0300
2026-09-01T15:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
rusya
temsilciler meclisi
yaptırım
abd senatosu
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ABD'de Rusya'ya yeni yaptırımlar öngören tasarının, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların direnişi ve Cumhuriyetçilerin isteksizliği nedeniyle engelle karşılaştığı ifade edildi.Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Lideri Hakim Jeffries, belgenin Donald Trump yönetimine tarife ve yaptırım konularında kötüye kullanacağı yetkiler vereceğini savundu. Cumhuriyetçi parti üyeleri arasında da ABD'nin Ukrayna krizine müdahale derecesi konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı kaydedildi.Haberde, "Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların ciddi muhalefeti ve Cumhuriyetçilerin 'coşkulu eksikliği' ile karşılaştığı için takılıp kalma riski taşıyor" ifadelerine yer verildi.Senatonun onayladığı tasarı Eylül ayında Temsilciler Meclisi'nde ele alınacak. Rusya yönetimi, Batı'nın yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini ve bu politikanın başarısız olduğunu defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/venezueladaki-petrol-anlasmasi-somurgelesmeyi-artiracak-iraka-benzer-bir-mekanizma-dayatiliyor-1108404911.html
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abd, donald trump, rusya, temsilciler meclisi, yaptırım, abd senatosu
abd, donald trump, rusya, temsilciler meclisi, yaptırım, abd senatosu

ABD basını: Rusya'ya yönelik yaptırım paketi ABD'de muhalefete takıldı

15:16 01.09.2026
© AA / Celal GüneşABD Kongre Binası
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA / Celal Güneş
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Rusya'ya yaptırımları genişletmek amacıyla ABD'li vekiller tarafından hazırlanan yasa tasarısının kabul edilme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor.
ABD'de Rusya'ya yeni yaptırımlar öngören tasarının, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların direnişi ve Cumhuriyetçilerin isteksizliği nedeniyle engelle karşılaştığı ifade edildi.

Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Lideri Hakim Jeffries, belgenin Donald Trump yönetimine tarife ve yaptırım konularında kötüye kullanacağı yetkiler vereceğini savundu.

Cumhuriyetçi parti üyeleri arasında da ABD'nin Ukrayna krizine müdahale derecesi konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı kaydedildi.

Haberde, "Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların ciddi muhalefeti ve Cumhuriyetçilerin 'coşkulu eksikliği' ile karşılaştığı için takılıp kalma riski taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Senatonun onayladığı tasarı Eylül ayında Temsilciler Meclisi'nde ele alınacak.

Rusya yönetimi, Batı'nın yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini ve bu politikanın başarısız olduğunu defalarca dile getirmişti.
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