https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/yargitaydan-pesin-kira-karari-ev-satilirsa-kira-bedeli-kime-odenecek-1108801672.html

Yargıtay’dan peşin kira kararı: Ev satılırsa kira bedeli kime ödenecek?

Yargıtay’dan peşin kira kararı: Ev satılırsa kira bedeli kime ödenecek?

Sputnik Türkiye

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının peşin ödediği kira bedelinin evin satışından sonraki döneme denk gelen kısmıyla ilgili karar verdi. Yargıtay, taşınmazın... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T10:45+0300

2026-09-16T10:45+0300

2026-09-16T10:45+0300

türki̇ye

yargıtay

kira

kira davası

kira anlaşmazlığı

kira sözleşmesi

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiraya verilen bir evin satılması halinde peşin ödenen kira bedelinin satış tarihinden sonraki döneme denk gelen kısmına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, taşınmazın el değiştirmesiyle yeni ev sahibinin kira sözleşmesinin tarafı olduğunu belirterek eski malikin satıştan sonraki döneme ait kira bedelini tahsil etme yetkisinin bulunmadığına hükmetti.Karara konu olayda kiracının eski ev sahibine ödediği 13 bin 500 liralık kira bedelinin, evin satıldığı tarihten sonraki döneme denk gelen kısmının yeni ev sahibine iade edilmesi gerektiği belirtildi.Ev satıldı, kira eski ev sahibinin hesabına yatırıldıUyuşmazlık 2023 yılında yaşandı. B.K., kiracısı bulunan bir ev satın aldı. Yeni malik, eski ev sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin devam ettiğini öğrendi.Kiracı, eski ev sahibinin ısrarı üzerine bir aylık 13 bin 500 liralık kira bedelini eski malikin hesabına yatırdı.Yeni ev sahibi B.K., durumu eski malike bildirmesine rağmen paranın iade edilmediğini belirterek konuyu yargıya taşıdı. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran B.K., itirazın iptalini talep etti.İlk derece mahkemesi davayı reddettiİlk derece mahkemesi davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulması talebiyle Yargıtay’a başvurdu.Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesine göre bedelin her ayın 15’inde peşin ödendiğini ve kiracının 13 bin 500 lirayı eski malikin hesabına yatırdığını belirledi.Kira dönemi satış tarihini de kapsadıYargıtay kararında, evin 18 Aralık 2023’te B.K.’ya satıldığı, kiracı tarafından ödenen 13 bin 500 liranın ise 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasındaki döneme ait olduğu belirtildi.Daire, kira sözleşmesinin kurulmasının ardından taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olduğuna dikkat çekti.Satıştan sonraki kira eski malikte kalmayacakYargıtay, eski malikin satış tarihinden sonraki döneme ait kira bedelini tahsil etme yetkisinin bulunmadığını belirtti.Kararda, eski ev sahibinin peşin olarak tahsil ettiği kira bedelinin 18 Aralık 2023’ten sonraki döneme denk gelen kısmını yeni ev sahibine iade etmekle yükümlü olduğu ifade edildi.Buna göre, taşınmazın satıldığı tarihten sonraki döneme ilişkin kira bedeli yeni malikin hakkı olacak.Yargıtay kararı kanun yararına bozduYargıtay 3. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin bu hususu dikkate almadan davayı reddetmesini hukuka aykırı buldu.Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz talebini kabul eden Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/binlerce-kisinin-bekledigi-surec-basladi-kamuda-istihdam-hakki-bulunanlar-icin-tercihler-acildi-1108799912.html

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yargıtay, kira, kira davası, kira anlaşmazlığı, kira sözleşmesi