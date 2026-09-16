https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/binlerce-kisinin-bekledigi-surec-basladi-kamuda-istihdam-hakki-bulunanlar-icin-tercihler-acildi-1108799912.html

Binlerce kişinin beklediği süreç başladı: Kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercihler açıldı

Binlerce kişinin beklediği süreç başladı: Kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercihler açıldı

Sputnik Türkiye

Kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercih süreci başladı. Buna göre e-Devlet üzerinden yapılacak tercih işlemleri 24 Eylül'e kadar sürecek. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T09:48+0300

2026-09-16T09:48+0300

2026-09-16T09:48+0300

türki̇ye

memur

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

kamuda istihdam hakkı

2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu

başvuru

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 'kamuda istihdam hakkı bulunanlar' için tercih sürecini başlattı. e-Devlet üzerinden yapılan tercih işlemleri 24 Eylül 2026 gecesi, saat 23.59’da sona erecek.Tercihler nereden yapılacak?Bakanlığın duyurusuna göre hak sahipleri tercih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Hak sahipleri tercih ekranına, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri” hizmetinden ulaşabilecek. Başvurular ne zaman sona eriyor?14 Eylül'de başlayan tercih süreci, 24 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Hak sahiplerinin belirtilen süre içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Tercih kılavuzu ile işlemlere ilişkin rehber de Bakanlık tarafından erişime açıldı.Tercih süreci, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkından yararlanmaya hak kazanan kişileri kapsıyor. Yerleştirme işlemleri, hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden bildirecekleri tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/10-bin-tlye-konut-kampanyasi-bugun-basliyor-basvurular-nasil-yapiliyor-son-basvuru-tarihi-ne-1108737906.html

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memur, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, kamuda istihdam hakkı, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu, başvuru