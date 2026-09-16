https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/binlerce-kisinin-bekledigi-surec-basladi-kamuda-istihdam-hakki-bulunanlar-icin-tercihler-acildi-1108799912.html
Binlerce kişinin beklediği süreç başladı: Kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercihler açıldı
Binlerce kişinin beklediği süreç başladı: Kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercihler açıldı
Sputnik Türkiye
Kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercih süreci başladı. Buna göre e-Devlet üzerinden yapılacak tercih işlemleri 24 Eylül'e kadar sürecek. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T09:48+0300
2026-09-16T09:48+0300
2026-09-16T09:48+0300
türki̇ye
memur
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
kamuda istihdam hakkı
2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu
başvuru
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 'kamuda istihdam hakkı bulunanlar' için tercih sürecini başlattı. e-Devlet üzerinden yapılan tercih işlemleri 24 Eylül 2026 gecesi, saat 23.59’da sona erecek.Tercihler nereden yapılacak?Bakanlığın duyurusuna göre hak sahipleri tercih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Hak sahipleri tercih ekranına, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri” hizmetinden ulaşabilecek. Başvurular ne zaman sona eriyor?14 Eylül'de başlayan tercih süreci, 24 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Hak sahiplerinin belirtilen süre içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Tercih kılavuzu ile işlemlere ilişkin rehber de Bakanlık tarafından erişime açıldı.Tercih süreci, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkından yararlanmaya hak kazanan kişileri kapsıyor. Yerleştirme işlemleri, hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden bildirecekleri tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/10-bin-tlye-konut-kampanyasi-bugun-basliyor-basvurular-nasil-yapiliyor-son-basvuru-tarihi-ne-1108737906.html
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memur, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, kamuda istihdam hakkı, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu, başvuru
memur, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, kamuda istihdam hakkı, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu, başvuru
Binlerce kişinin beklediği süreç başladı: Kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercihler açıldı
Kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercih süreci başladı. Buna göre e-Devlet üzerinden yapılacak tercih işlemleri 24 Eylül'e kadar sürecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 'kamuda istihdam hakkı bulunanlar' için tercih sürecini başlattı. e-Devlet üzerinden yapılan tercih işlemleri 24 Eylül 2026 gecesi, saat 23.59’da sona erecek.
Tercihler nereden yapılacak?
Bakanlığın duyurusuna göre hak sahipleri tercih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Hak sahipleri tercih ekranına, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri” hizmetinden ulaşabilecek.
Başvurular ne zaman sona eriyor?
14 Eylül'de başlayan tercih süreci, 24 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Hak sahiplerinin belirtilen süre içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Tercih kılavuzu ile işlemlere ilişkin rehber de Bakanlık tarafından erişime açıldı.
Tercih süreci, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkından yararlanmaya hak kazanan kişileri kapsıyor. Yerleştirme işlemleri, hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden bildirecekleri tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.