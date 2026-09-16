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Finansal darboğazı aşamadı: Kayserili dev firma konkordato ilan etti
Finansal darboğazı aşamadı: Kayserili dev firma konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de fırın, ankastre ocak ve ısıtıcılar gibi dayanıklı tüketim malları üreten İtimat Makine Sanayi konkordato ilan etti. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ekonomik darboğaza giren Kayserili İtimat Makine Sanayi konkordato ilan etti. Fırın, ankastre ocak ve ısıtıcı gibi Türkiye'de birçok evde olan dayanıklı tüketim malları üreten şirket için mahkeme 3 ay geçici süre verdi. Alacaklara uyarı yapıldıKayseri 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süre ile geçici konkordato mühlet kararını açıkladı. Şirkete, konkordato komiseri olarak muhasebe öğretim üyesi Ahmet Tanç, hukukçu Serkan Akdeniz ve bağımsız denetçi öğretim üyesi Zeki Doğan atandı. Alacaklıların 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/dev-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-1108617332.html
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kayseri, konkordato, iflas
kayseri, konkordato, iflas

Finansal darboğazı aşamadı: Kayserili dev firma konkordato ilan etti

09:35 16.09.2026
© AAKonkordato
Konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA
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Türkiye'de fırın, ankastre ocak ve ısıtıcılar gibi dayanıklı tüketim malları üreten İtimat Makine Sanayi konkordato ilan etti.
Ekonomik darboğaza giren Kayserili İtimat Makine Sanayi konkordato ilan etti. Fırın, ankastre ocak ve ısıtıcı gibi Türkiye'de birçok evde olan dayanıklı tüketim malları üreten şirket için mahkeme 3 ay geçici süre verdi.

Alacaklara uyarı yapıldı

Kayseri 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süre ile geçici konkordato mühlet kararını açıkladı. Şirkete, konkordato komiseri olarak muhasebe öğretim üyesi Ahmet Tanç, hukukçu Serkan Akdeniz ve bağımsız denetçi öğretim üyesi Zeki Doğan atandı. Alacaklıların 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.
Konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
EKONOMİ
Dev gıda şirketi konkordato ilan etti
9 Eylül, 10:44
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