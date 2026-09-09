https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/dev-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-1108617332.html
Dev gıda şirketi konkordato ilan etti
Dev gıda şirketi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de üretim yapan Ege Gıda Meşrubat Sanayi konkordato ilan etti. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T10:44+0300
2026-09-09T10:44+0300
2026-09-09T10:44+0300
ekonomi̇
iflas
i̇flas erteleme
konkordato
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Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat Sanayi konkordato ilan etti. Şekerden çamaşır suyuna kadar farklı ürünlerin üretimini gerçekleştiren şirketin için mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi. 3 ay geçici mühlet verildi Gıda ve temizlik ürünlerinin toptan satışını gerçekleştiren Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirket ile sahipleri Dilek Göçler ve Necip Beştepe için 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. Şeker, çay, bulgur, nişasta, sirke, çamaşır suyu, gazoz ve antifriz gibi çok sayıda ürünün üretim ve satışını yapan şirket hakkında Edirne 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, alacaklılara da çağrıda bulunarak, 7 gün içinde başvuru yapıp konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle ortaya koyarak sürecin reddedilmesini talep edebileceklerini bildirdi.Vergi rakamları dikkat çekti Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin son üç yıla ait vergi rakamları da dikkat çekti. Şirket, 2023’te 3 milyon 119 bin 319 lira, 2024’te 3 milyon 377 bin 108 lira, 2025’te ise 2 milyon 967 bin 374 lira vergi matrahı bildirdi. Bu dönemlerde tahakkuk eden vergi tutarları sırasıyla 779 bin 829 lira, 844 bin 277 lira ve 741 bin 843 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/konkordato-basvurusu-reddedildi-sertifikali-iplik-ureticisi-iflas-etti-1108596912.html
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iflas, i̇flas erteleme, konkordato
iflas, i̇flas erteleme, konkordato
Dev gıda şirketi konkordato ilan etti
Türkiye'de üretim yapan Ege Gıda Meşrubat Sanayi konkordato ilan etti.
Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat Sanayi konkordato ilan etti. Şekerden çamaşır suyuna kadar farklı ürünlerin üretimini gerçekleştiren şirketin için mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi.
3 ay geçici mühlet verildi
Gıda ve temizlik ürünlerinin toptan satışını gerçekleştiren Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirket ile sahipleri Dilek Göçler ve Necip Beştepe için 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.
Şeker, çay, bulgur, nişasta, sirke, çamaşır suyu, gazoz ve antifriz gibi çok sayıda ürünün üretim ve satışını yapan şirket hakkında Edirne 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, alacaklılara da çağrıda bulunarak, 7 gün içinde başvuru yapıp konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle ortaya koyarak sürecin reddedilmesini talep edebileceklerini bildirdi.
Vergi rakamları dikkat çekti
Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin son üç yıla ait vergi rakamları da dikkat çekti. Şirket, 2023’te 3 milyon 119 bin 319 lira, 2024’te 3 milyon 377 bin 108 lira, 2025’te ise 2 milyon 967 bin 374 lira vergi matrahı bildirdi. Bu dönemlerde tahakkuk eden vergi tutarları sırasıyla 779 bin 829 lira, 844 bin 277 lira ve 741 bin 843 lira oldu.