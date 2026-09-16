https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/cin-disisleri-iran-ile-abd-arasindaki-askeri-catismalar-ortak-cikarlara-aykiridir-1108812812.html

Çin Dışişleri: İran ile ABD arasındaki askeri çatışmalar ortak çıkarlara aykırıdır

Çin Dışişleri: İran ile ABD arasındaki askeri çatışmalar ortak çıkarlara aykırıdır

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Vang, İran ile ABD arasındaki askeri çatışmaların sürmesinin uluslararası toplumun ortak çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T16:25+0300

2026-09-16T16:25+0300

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i̇ran dışişleri bakanlığı

abbas arakçi

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile Pekin'de bir araya geldi.Çin Merkez Televizyonu’nun (CCTV) aktardığı üzere Vang, İran ile ABD arasındaki askeri çatışmaların sürmesinin hem ilgili tarafların, hem de uluslararası toplumun ortak çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.Ortadoğu'daki durumun son derece istikrarsız kalmaya devam ettiğine ve bu durumun küresel kalkınmayı ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Vang, “Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazırdır” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arakci-yuzlerce-abd-askeri-ussu-paramparca-edildi-onlarca-ucak-yakildi-ve-bu-sadece-buzdaginin-1108791490.html

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