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Çin Dışişleri: İran ile ABD arasındaki askeri çatışmalar ortak çıkarlara aykırıdır
Çin Dışişleri: İran ile ABD arasındaki askeri çatışmalar ortak çıkarlara aykırıdır
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Çin Dışişleri Bakanı Vang, İran ile ABD arasındaki askeri çatışmaların sürmesinin uluslararası toplumun ortak çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile Pekin'de bir araya geldi.Çin Merkez Televizyonu’nun (CCTV) aktardığı üzere Vang, İran ile ABD arasındaki askeri çatışmaların sürmesinin hem ilgili tarafların, hem de uluslararası toplumun ortak çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.Ortadoğu'daki durumun son derece istikrarsız kalmaya devam ettiğine ve bu durumun küresel kalkınmayı ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Vang, “Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazırdır” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arakci-yuzlerce-abd-askeri-ussu-paramparca-edildi-onlarca-ucak-yakildi-ve-bu-sadece-buzdaginin-1108791490.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, pekin, abd, çin merkez televizyonu (cctv), bm güvenlik konseyi
çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, pekin, abd, çin merkez televizyonu (cctv), bm güvenlik konseyi

Çin Dışişleri: İran ile ABD arasındaki askeri çatışmalar ortak çıkarlara aykırıdır

16:25 16.09.2026
© AP Photo / Petros GiannakourisÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Çin Dışişleri Bakanı Vang, İran ile ABD arasındaki askeri çatışmaların sürmesinin uluslararası toplumun ortak çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile Pekin'de bir araya geldi.
Çin Merkez Televizyonu’nun (CCTV) aktardığı üzere Vang, İran ile ABD arasındaki askeri çatışmaların sürmesinin hem ilgili tarafların, hem de uluslararası toplumun ortak çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların devam etmesi ne ilgili tarafların ne de uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ediyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sağduyu ve itidal göstermeye, İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına bir an önce geri dönmeye, bugün itibarıyla sağlanan fikir birliğine dayalı müzakere mekanizmasını yeniden tesis etmeye ve her iki tarafı da ilgilendiren konularda kapsamlı istişarelerde bulunmaya çağırıyoruz

Ortadoğu'daki durumun son derece istikrarsız kalmaya devam ettiğine ve bu durumun küresel kalkınmayı ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Vang, “Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı bir rol oynamaya hazırdır” vurgusunu yaptı.
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