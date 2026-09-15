https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arakci-yuzlerce-abd-askeri-ussu-paramparca-edildi-onlarca-ucak-yakildi-ve-bu-sadece-buzdaginin-1108791490.html
Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu
Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, misilleme saldırılarının sonuçlarına ilişkin yeni veriler paylaşacaklarını belirterek, Pentagon’un açıkladığı hasar tablosunun... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T22:45+0300
2026-09-15T22:45+0300
2026-09-15T23:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abbas arakçi
pentagon
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon raporunda belirtilen İran'ın misilleme saldırıları sonucu Ortadoğu'daki ABD askeri üslerine verilen hasarın 'buzdağının sadece görünen kısmı' olduğunu söyledi ve bu konuda ek veriler açıklayacaklarını belirtti:Belgede şunlar yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
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abd, i̇ran, abbas arakçi, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, abbas arakçi, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu
22:45 15.09.2026 (güncellendi: 23:12 15.09.2026)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, misilleme saldırılarının sonuçlarına ilişkin yeni veriler paylaşacaklarını belirterek, Pentagon’un açıkladığı hasar tablosunun gerçeğin tamamını yansıtmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon raporunda belirtilen İran'ın misilleme saldırıları sonucu Ortadoğu'daki ABD askeri üslerine verilen hasarın 'buzdağının sadece görünen kısmı' olduğunu söyledi ve bu konuda ek veriler açıklayacaklarını belirtti:
Kurgu: İran savunmasız. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi; onlarca uçak yakıldı. Ve bu sadece buzdağının görünen ucu. Her şeyi zamanı gelince ortaya dökeceğiz. İran hakkında yalanlar satanlar için güzel olmayacak.
Belgede şunlar yer alıyor:
CENTCOM, çatışma sırasında İran saldırılarının Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Irak, Umman
ve Ürdün
'deki ABD üslerinde yüzlerce bina ve yapıyı hasara uğrattığını ve yok ettiğini bildirdi. Ayrıca, OEF sırasında düzinelerce ABD uçağı imha edildi veya hasar gördü
OEF sırasında hasar gören veya imha edilen ABD uçakları
Platform
Hasar
F-15E
4'ü imha edildi (3'ü dost ateşi, 1'i düşman ateşi sonucu).
F-35A
İran üzerinde düşman ateşi sonucu 1 adet hasar gördü.
A-10
1 adet, CSAR görevi dönüşünde hasar nedeniyle imha edildi ve denize atıldı.
KC-135 yakıt ikmal uçağı
7 tanesi hasar gördü veya imha edildi (Irak üzerinde çarpışma sonucu 1 tanesi hasar gördü ve 1 tanesi imha edildi, Suudi Arabistan'da İran mühimmatıyla yerde 5 tanesi hasar gördü veya imha edildi).
E-3 havadan erken uyarı ve kontrol sistemi
Suudi Arabistan'da İran saldırıları sonucu 1 araç hasar gördü.
HH-60W helikopteri
Arama kurtarma operasyonları sırasında 1 hasar gördü.
MQ-4C yüksek irtifada uzun süre görev yapabilen insansız hava aracı
1 kişinin düştüğü bildirildi
AH-6 helikopteri
4 tanesi, arama kurtarma operasyonları sırasında ABD kuvvetleri tarafından kurtarılamaz oldukları gerekçesiyle imha edildi.
AH-64 helikopteri
SoH üzerinde 1 atış düşürüldü.
MH-60 helikopteri
1 numaralı uçak Arap Denizi üzerinde düştü.
MQ-9 ISR
Çeşitli nedenlerle 30'a yakını imha edildi.