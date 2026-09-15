https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arakci-yuzlerce-abd-askeri-ussu-paramparca-edildi-onlarca-ucak-yakildi-ve-bu-sadece-buzdaginin-1108791490.html

Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu

Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, misilleme saldırılarının sonuçlarına ilişkin yeni veriler paylaşacaklarını belirterek, Pentagon’un açıkladığı hasar tablosunun... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T22:45+0300

2026-09-15T22:45+0300

2026-09-15T23:12+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abbas arakçi

pentagon

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon raporunda belirtilen İran'ın misilleme saldırıları sonucu Ortadoğu'daki ABD askeri üslerine verilen hasarın 'buzdağının sadece görünen kısmı' olduğunu söyledi ve bu konuda ek veriler açıklayacaklarını belirtti:Belgede şunlar yer alıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, abbas arakçi, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)