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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arakci-yuzlerce-abd-askeri-ussu-paramparca-edildi-onlarca-ucak-yakildi-ve-bu-sadece-buzdaginin-1108791490.html
Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu
Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, misilleme saldırılarının sonuçlarına ilişkin yeni veriler paylaşacaklarını belirterek, Pentagon’un açıkladığı hasar tablosunun... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T22:45+0300
2026-09-15T23:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abbas arakçi
pentagon
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon raporunda belirtilen İran'ın misilleme saldırıları sonucu Ortadoğu'daki ABD askeri üslerine verilen hasarın 'buzdağının sadece görünen kısmı' olduğunu söyledi ve bu konuda ek veriler açıklayacaklarını belirtti:Belgede şunlar yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
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abd, i̇ran, abbas arakçi, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, abbas arakçi, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu

22:45 15.09.2026 (güncellendi: 23:12 15.09.2026)
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, misilleme saldırılarının sonuçlarına ilişkin yeni veriler paylaşacaklarını belirterek, Pentagon’un açıkladığı hasar tablosunun gerçeğin tamamını yansıtmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon raporunda belirtilen İran'ın misilleme saldırıları sonucu Ortadoğu'daki ABD askeri üslerine verilen hasarın 'buzdağının sadece görünen kısmı' olduğunu söyledi ve bu konuda ek veriler açıklayacaklarını belirtti:
Kurgu: İran savunmasız. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi; onlarca uçak yakıldı. Ve bu sadece buzdağının görünen ucu. Her şeyi zamanı gelince ortaya dökeceğiz. İran hakkında yalanlar satanlar için güzel olmayacak.

Belgede şunlar yer alıyor:

CENTCOM, çatışma sırasında İran saldırılarının Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerinde yüzlerce bina ve yapıyı hasara uğrattığını ve yok ettiğini bildirdi. Ayrıca, OEF sırasında düzinelerce ABD uçağı imha edildi veya hasar gördü
OEF sırasında hasar gören veya imha edilen ABD uçakları

Platform

Hasar

F-15E

4'ü imha edildi (3'ü dost ateşi, 1'i düşman ateşi sonucu).

F-35A

İran üzerinde düşman ateşi sonucu 1 adet hasar gördü.

A-10

1 adet, CSAR görevi dönüşünde hasar nedeniyle imha edildi ve denize atıldı.

KC-135 yakıt ikmal uçağı

7 tanesi hasar gördü veya imha edildi (Irak üzerinde çarpışma sonucu 1 tanesi hasar gördü ve 1 tanesi imha edildi, Suudi Arabistan'da İran mühimmatıyla yerde 5 tanesi hasar gördü veya imha edildi).

E-3 havadan erken uyarı ve kontrol sistemi

Suudi Arabistan'da İran saldırıları sonucu 1 araç hasar gördü.

HH-60W helikopteri

Arama kurtarma operasyonları sırasında 1 hasar gördü.

MQ-4C yüksek irtifada uzun süre görev yapabilen insansız hava aracı

1 kişinin düştüğü bildirildi

AH-6 helikopteri

4 tanesi, arama kurtarma operasyonları sırasında ABD kuvvetleri tarafından kurtarılamaz oldukları gerekçesiyle imha edildi.

AH-64 helikopteri

SoH üzerinde 1 atış düşürüldü.

MH-60 helikopteri

1 numaralı uçak Arap Denizi üzerinde düştü.

MQ-9 ISR

Çeşitli nedenlerle 30'a yakını imha edildi.

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