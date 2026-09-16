https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/disisleri-bakanligi-husilerin-kutsal-mekke-sehrini-hedef-alan-iha-saldirisini-siddetle-kiniyoruz-1108816084.html

Dışişleri Bakanlığı: Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Husiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen Mekke'ye yönelik İHA saldırısını şiddetle kınadı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T20:12+0300

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türki̇ye

ortadoğu

mekke

dışişleri bakanlığı

husiler

suudi arabistan

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Suudi Arabistan'ın Mekke kentine bir İHA saldırısı düzenlendi.Husiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıyı Dışişleri Bakanlığı kınadı.Bakanlık açıklamasında ''Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz'' denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/disisleri-bakani-fidan-bolgedeki-itilafin-diplomatik-yollarla-cozulmesini-istiyoruz-1108780848.html

türki̇ye

mekke

suudi arabistan

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