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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı: Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/disisleri-bakanligi-husilerin-kutsal-mekke-sehrini-hedef-alan-iha-saldirisini-siddetle-kiniyoruz-1108816084.html
Dışişleri Bakanlığı: Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Husiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen Mekke'ye yönelik İHA saldırısını şiddetle kınadı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentine bir İHA saldırısı düzenlendi.Husiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıyı Dışişleri Bakanlığı kınadı.Bakanlık açıklamasında ''Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/disisleri-bakani-fidan-bolgedeki-itilafin-diplomatik-yollarla-cozulmesini-istiyoruz-1108780848.html
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ortadoğu, mekke, dışişleri bakanlığı, husiler, suudi arabistan
ortadoğu, mekke, dışişleri bakanlığı, husiler, suudi arabistan

Dışişleri Bakanlığı: Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz

20:12 16.09.2026 (güncellendi: 20:20 16.09.2026)
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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Dışişleri Bakanlığı, Husiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen Mekke'ye yönelik İHA saldırısını şiddetle kınadı.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentine bir İHA saldırısı düzenlendi.
Husiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıyı Dışişleri Bakanlığı kınadı.
Bakanlık açıklamasında ''Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz'' denildi.
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