https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/6-dakika-okumak-stresi-yuzde-68-daha-dusuk-seviyeye-cekti-1108808188.html

6 dakika okumak stresi yüzde 68 daha düşük seviyeye çekti

6 dakika okumak stresi yüzde 68 daha düşük seviyeye çekti

Sputnik Türkiye

Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki yeni bir değerlendirme, keyif için kitap okumanın daha düşük stres, daha güçlü sosyal bağlar ve ilerleyen yaşlarda daha yavaş bilişsel gerilemeyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

2026-09-16T13:26+0300

2026-09-16T13:26+0300

2026-09-16T13:26+0300

sağlik

kitap

kitap okuma

sağlık

dikkat

cambridge üniversitesi

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‘Psychological Medicine’ dergisinde yayımlanan değerlendirmede, onlarca yıllık araştırmanın sonuçlarını bir araya getirerek okuma alışkanlığı ile stres, akıl sağlığı ve bilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi incelendi.Araştırmada, keyif amacıyla kitap okumanın daha düşük stres seviyeleri, daha güçlü empati ve daha az yalnızlıkla ilişkili olduğu belirtildi. Düzenli okuyan ileri yaştaki yetişkinlerde ise demans ve bilişsel gerileme riskinin daha düşük olduğuna işaret eden bulgulara yer verildi.Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, sonuçlarını yeni bir deneyden ziyade anketler, beyin taramaları ve uzun süreli sağlık araştırmalarından elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesine dayandırdı.Sıcak banyodan 6 kat fazlaDeğerlendirmede yer verilen 2015 tarihli bir ankette, yalnızca 6 dakika kitap okumanın stres seviyelerinde yüzde 68'lik düşüşle ilişkili olduğu görüldü.4 binden fazla yetişkinin katıldığı ankette katılımcılara nasıl rahatladıkları soruldu. Kitap okumak, katılımcıların yüzde 38'i tarafından tercih edilen rahatlama yöntemi olarak ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 35'i kitapları rahatlamak için kullandığını belirtirken bu oran şarap için yüzde 31, sıcak banyo için ise yüzde 10 olarak kaydedildi.Okumanın duygusal açıdan da bazı olumlu göstergelerle bağlantılı olduğu görüldü. Okuyanların yaklaşık üçte ikisi, kitapların başkalarının duygularını daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca katılımcıların yarısı, kitapların kendilerinden farklı inançlara sahip insanlara karşı daha açık olmalarını sağladığını belirtti.Alzheimer ve demans riski daha düşükUzun süreli araştırmalar da okuma alışkanlığı ile yaş ilerledikçe bilişsel sağlığın korunması arasında ilişki bulunduğuna işaret etti.65 yaş ve üzerindeki 801 kişinin 4.5 yıl boyunca takip edildiği bir çalışmada, kitap, dergi ve gazete okumak gibi zihinsel aktivitelerin Alzheimer hastalığı riskinin yüzde 33 daha düşük olmasıyla ilişkili olduğu görüldü.75 yaş ve üzerindeki 469 kişiyi kapsayan başka bir araştırmada ise kitap okumanın yaklaşık 5 yıllık takip sürecinde yüzde 35 daha düşük demans riskiyle bağlantılı olduğu belirlendi.Çocuklukta başlayan okuma alışkanlığının farkıOrtak çalışmada okumanın etkileri yalnızca ileri yaşlarla sınırlı görünmüyor. 10 binden fazla ergenlik çağındaki çocuğun verilerinin incelendiği uzun süreli bir araştırmada, erken yaşlardan itibaren keyif için kitap okuyan çocukların erken ergenlik döneminde daha iyi dikkat becerilerine ve daha az akıl sağlığı sorununa sahip olduğu görüldü.Erken yaşta okuyan çocuklarda aynı zamanda daha iyi davranış göstergeleri, daha fazla uyku ve daha az ekran süresi tespit edildi. Beyin taramaları da dil, duygusal kontrol ve karar verme ile ilişkili bölgelerde farklılıklar bulunduğuna işaret etti. Bu sonuçların aile geliri ve ebeveynlerin eğitim düzeyi gibi faktörler hesaba katıldıktan sonra da görüldüğü aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kalp-sagligi-icin-tam-tahil-onerisi-gunde-3-ila-6-porsiyon-fayda-saglayabilir-1108803803.html

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kitap, kitap okuma, sağlık, dikkat, cambridge üniversitesi