https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kalp-sagligi-icin-tam-tahil-onerisi-gunde-3-ila-6-porsiyon-fayda-saglayabilir-1108803803.html

Kalp sağlığı için tam tahıl önerisi: 'Günde 3 ila 6 porsiyon fayda sağlayabilir'

Kalp sağlığı için tam tahıl önerisi: 'Günde 3 ila 6 porsiyon fayda sağlayabilir'

Sputnik Türkiye

Avrupa Kalp Dergisi’nde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, günlük yaklaşık 90 gram yani üç porsiyon tam tahıl tüketimi, kalp ve metabolizma sağlığıyla... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T11:34+0300

2026-09-16T11:34+0300

2026-09-16T11:34+0300

sağlik

ekmek

araştırma

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Kalp ve metabolizma sağlığını destekleyen beslenme alışkanlıkları arasında tam tahıllı gıdaların tüketimi de öne çıkıyor. Avrupa Kalp Dergisi’nde yayımlanan kapsamlı bir araştırmada, günde yaklaşık 90 gram yani üç porsiyon tam tahıl tüketen bireylerde, kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili çeşitli sağlık göstergelerinde hafif ancak anlamlı iyileşmeler görüldü.Araştırmada tam tahıl tüketiminin toplam kolesterol, LDL kolesterol, kan basıncı, vücut ağırlığı ve bel çevresi gibi göstergeler üzerinde olumlu değişimlerle ilişkili olduğu belirtildi. Günlük tüketimin dört ila altı porsiyona çıkarılması halinde bu faydaların daha belirgin olabileceği ifade edildi.Tam tahıl tüketirken porsiyonlara dikkatUzmanlar, beslenme düzenine yalnızca tam tahıllı ürünlerin eklenmesinin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Özellikle beyaz unla hazırlanan ürünler yerine tam tahıllı un kullanılan alternatiflerin tercih edilmesi önerilirken, toplam karbonhidrat ve enerji alımının artırılarak kilo artışına yol açmaması için dengeli bir beslenme düzeninin korunması gerektiği belirtiliyor.Hangi gıdalar tam tahıl içeriyor?Yulaf ezmesi, esmer pirinç, tam buğday ekmeği, farro, patlamış mısır ve kinoa, işlenme sırasında tahılın lif ve besin öğelerini içeren doğal bölümlerini büyük ölçüde koruyan seçenekler arasında yer alıyor.Buna karşılık beyaz pirinç ve beyaz unla hazırlanan ürünlerde, işlenme sırasında tahılın bu bölümleri büyük ölçüde ayrıştırılıyor.Koyu renkli ekmeklere dikkatUzmanlar, bir ürünün renginin tek başına tam tahıllı olduğunu göstermediğine de dikkat çekiyor. "Çok tahıllı" veya "tam tahıllı ile yapılmış" ifadelerini taşıyan koyu renkli ekmeklerin bazıları ağırlıklı olarak rafine un içerebiliyor.Bu nedenle ürün satın alırken yalnızca ön yüzdeki ifadeler yerine ambalajın arkasındaki içindekiler listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. Listenin ilk sırasında tam tahılın yer almasının önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor.

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