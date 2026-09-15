https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/suudi-arabistan-husilerin-saldirilarina-kararlilikla-karsilik-verecegini-acikladi-1108780202.html

Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarına 'kararlılıkla' karşılık vereceğini açıkladı

Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarına 'kararlılıkla' karşılık vereceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, ülke topraklarına yönelik son saldırıların ardından Husilere karşı "sorumlu ve kararlı" şekilde hareket edileceğini açıkladı. Husiler ise 54... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T13:28+0300

2026-09-15T13:28+0300

2026-09-15T13:50+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

suudi arabistan

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik son saldırılarına karşılık vereceğini duyurdu.Koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin son saldırılarında Suudi Arabistan'daki üç kentte 13 kişinin yaralandığını belirterek, "Koalisyonun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, krallığın egemenliğini korumak için bu saldırılarla sorumlu ve kararlı bir şekilde mücadele edecektir" dedi.Husilerden 54 hava saldırısı iddiasıHusiler ise bugün yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Lahic, Taiz, Cevf, Marib ve Hacce vilayetlerine toplam 54 hava saldırısı düzenledikleri yönünde bir açıklama yaptı. Söz konusu iddialara ilişkin Suudi Arabistan tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.Suudi Arabistan-Husi gerilimi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/suudi-arabistanda-petrol-boru-hattina-saldiri-hat-kapatildi-1108710059.html

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suudi arabistan, haberler, taiz, marib , husiler