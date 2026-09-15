https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/suudi-arabistan-husilerin-saldirilarina-kararlilikla-karsilik-verecegini-acikladi-1108780202.html
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarına 'kararlılıkla' karşılık vereceğini açıkladı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarına 'kararlılıkla' karşılık vereceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, ülke topraklarına yönelik son saldırıların ardından Husilere karşı "sorumlu ve kararlı" şekilde hareket edileceğini açıkladı. Husiler ise 54... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T13:28+0300
2026-09-15T13:28+0300
2026-09-15T13:50+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik son saldırılarına karşılık vereceğini duyurdu.Koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin son saldırılarında Suudi Arabistan'daki üç kentte 13 kişinin yaralandığını belirterek, "Koalisyonun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, krallığın egemenliğini korumak için bu saldırılarla sorumlu ve kararlı bir şekilde mücadele edecektir" dedi.Husilerden 54 hava saldırısı iddiasıHusiler ise bugün yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Lahic, Taiz, Cevf, Marib ve Hacce vilayetlerine toplam 54 hava saldırısı düzenledikleri yönünde bir açıklama yaptı. Söz konusu iddialara ilişkin Suudi Arabistan tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.Suudi Arabistan-Husi gerilimi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/suudi-arabistanda-petrol-boru-hattina-saldiri-hat-kapatildi-1108710059.html
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suudi arabistan, haberler, taiz, marib , husiler
suudi arabistan, haberler, taiz, marib , husiler
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarına 'kararlılıkla' karşılık vereceğini açıkladı
13:28 15.09.2026 (güncellendi: 13:50 15.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Suudi Arabistan, ülke topraklarına yönelik son saldırıların ardından Husilere karşı "sorumlu ve kararlı" şekilde hareket edileceğini açıkladı. Husiler ise 54 noktaya hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik son saldırılarına karşılık vereceğini duyurdu.
Koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin son saldırılarında Suudi Arabistan'daki üç kentte 13 kişinin yaralandığını belirterek, "Koalisyonun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, krallığın egemenliğini korumak için bu saldırılarla sorumlu ve kararlı bir şekilde mücadele edecektir" dedi.
Husilerden 54 hava saldırısı iddiası
Husiler ise bugün yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Lahic, Taiz, Cevf, Marib ve Hacce vilayetlerine toplam 54 hava saldırısı düzenledikleri yönünde bir açıklama yaptı.
Söz konusu iddialara ilişkin Suudi Arabistan tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan-Husi gerilimi
Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar, özellikle 2015'te Riyad'ın Yemen hükümetini desteklemek amacıyla askeri müdahalede bulunmasının ardından yoğunlaşmıştı.
Taraflar arasında 2022'de ilan edilen ateşkes, resmi olarak süresi dolmasına rağmen geniş çaplı çatışmaların önemli ölçüde azalmasını sağladı. Ancak Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları ve bölgesel gerilimler, Yemen'deki çatışmanın yeniden genişleme riskini canlı tuttu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sonrası gerilim tekrar yükselmeye başlamışken, Husiler'in savaşa girdiklerini açıklamasının ardından kriz tırmanıyor.