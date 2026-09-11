https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/suudi-arabistanda-petrol-boru-hattina-saldiri-hat-kapatildi-1108710059.html
Suudi Arabistan’da petrol boru hattına saldırı: 'Hat kapatıldı'
Suudi Arabistan’da petrol boru hattına saldırı: 'Hat kapatıldı'
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’da Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırıların ardından petrol pompalaması durduruldu. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T22:01+0300
2026-09-11T22:01+0300
2026-09-11T22:01+0300
dünya
suudi arabistan
ortadoğu
petrol
petrol boru hattı
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Suudi Arabistan'da bulunan Doğu-Batı petrol boru hattının hedef alındığı, hat yakınlarındaki pompa istasyonlarının vurulduğu bildirildi.Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, Riyad yakınlarındaki Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıların ardından petrol pompalamasının durdurulduğunu bildirdi.Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistan-disisleri-bakani-al-suudla-gorustu-1108709772.html
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suudi arabistan, ortadoğu, petrol, petrol boru hattı
suudi arabistan, ortadoğu, petrol, petrol boru hattı
Suudi Arabistan’da petrol boru hattına saldırı: 'Hat kapatıldı'
Suudi Arabistan’da Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırıların ardından petrol pompalaması durduruldu.
Suudi Arabistan'da bulunan Doğu-Batı petrol boru hattının hedef alındığı, hat yakınlarındaki pompa istasyonlarının vurulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, Riyad yakınlarındaki Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıların ardından petrol pompalamasının durdurulduğunu bildirdi.
Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlıktaki resmi bir kaynak, 10 Eylül 2026 Perşembe sabahı Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı Boru Hattı'na çok sayıda saldırı düzenlendiğini belirtti. Boru hattı tedbir amaçlı olarak kapatıldı. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralandı ve etkilenenlere tıbbi yardım sağlandı."