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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/suudi-arabistanda-petrol-boru-hattina-saldiri-hat-kapatildi-1108710059.html
Suudi Arabistan’da petrol boru hattına saldırı: 'Hat kapatıldı'
Suudi Arabistan’da petrol boru hattına saldırı: 'Hat kapatıldı'
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’da Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırıların ardından petrol pompalaması durduruldu. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T22:01+0300
2026-09-11T22:01+0300
dünya
suudi arabistan
ortadoğu
petrol
petrol boru hattı
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Suudi Arabistan'da bulunan Doğu-Batı petrol boru hattının hedef alındığı, hat yakınlarındaki pompa istasyonlarının vurulduğu bildirildi.Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, Riyad yakınlarındaki Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıların ardından petrol pompalamasının durdurulduğunu bildirdi.Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistan-disisleri-bakani-al-suudla-gorustu-1108709772.html
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suudi arabistan, ortadoğu, petrol, petrol boru hattı
suudi arabistan, ortadoğu, petrol, petrol boru hattı

Suudi Arabistan’da petrol boru hattına saldırı: 'Hat kapatıldı'

22:01 11.09.2026
© REUTERS European Union/Copernicus Sentinel-3Suudi Arabistan Doğu-Batı petrol boru hattı
Suudi Arabistan Doğu-Batı petrol boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© REUTERS European Union/Copernicus Sentinel-3
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Suudi Arabistan’da Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırıların ardından petrol pompalaması durduruldu.
Suudi Arabistan'da bulunan Doğu-Batı petrol boru hattının hedef alındığı, hat yakınlarındaki pompa istasyonlarının vurulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, Riyad yakınlarındaki Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıların ardından petrol pompalamasının durdurulduğunu bildirdi.
Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlıktaki resmi bir kaynak, 10 Eylül 2026 Perşembe sabahı Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı Boru Hattı'na çok sayıda saldırı düzenlendiğini belirtti. Boru hattı tedbir amaçlı olarak kapatıldı. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralandı ve etkilenenlere tıbbi yardım sağlandı."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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