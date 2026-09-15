https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kopeklerin-dnasinda-sasirtan-kesif-cakallardan-gelen-genleri-tasiyorlar-1108778275.html

Köpeklerin DNA'sında şaşırtan keşif: 'Çakallardan gelen genleri taşıyorlar'

Köpeklerin DNA'sında şaşırtan keşif: 'Çakallardan gelen genleri taşıyorlar'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, dünyanın en küçük köpek ırklarından Chihuahua'nın genetik geçmişinde yabani çakallara ait DNA parçaları bulunduğunu ortaya çıkardı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T12:35+0300

2026-09-15T12:35+0300

2026-09-15T12:35+0300

yaşam

bilim

nature communications

stanford üniversitesi

köpek

çakal

meksika

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Chihuahua'ların (Çivava) kökenine ilişkin genetik araştırma, bu küçük köpeklerin soyunda yabani çakallara ait genetik izler bulunduğunu ortaya koydu.Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, hayvanların genomlarındaki DNA parçalarının farklı atalara ait olup olmadığını belirlemek için yeni yazılımlar kullanıldı. Nature Communications'ta yayımlanan araştırmada, Chihuahua genomunun çeşitli bölümlerinin çakallarla ortak genetik özellikler taşıdığı tespit edildi.Çakallarla genetik bağlantı nasıl ortaya çıktı?Araştırmacılar, Gnomix ve Gnofix adlı iki yazılım kullanarak çok sayıda hayvanın genomunu karşılaştırdı. "Yerel soy çıkarımı" olarak adlandırılan yöntem, bir canlının DNA'sının farklı bölümlerinin hangi atadan geldiğini belirlemeye yardımcı oluyor.Bu analiz sırasında Chihuahua'nın genomunda çakallarla ortak birden fazla bölüm bulundu. Araştırmacılar, söz konusu genetik bağlantının ne zaman ortaya çıktığını kesin olarak belirleyemedi. Ancak önceki çalışmalar, bu gen alışverişinin Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına gelişinden önce gerçekleşmiş olabileceğine işaret etti.Çakalların Chihuahua soyuna nasıl dahil olduğu da henüz bilinmiyor. Bunun bilinçli bir çiftleşme sonucu mu yoksa doğal yollarla mı gerçekleştiği konusunda da kesin bir bulgu bulunmuyor.Chihuahua'lar Amerika'nın eski köpeklerinden izler taşıyorNature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, Chihuahua'nın yanı sıra Meksika'nın yerli köpeklerinden kabul edilen Xoloitzcuintli olarak da bilinen tüysüz köpeğin genetik geçmişine ilişkin bulgular da sundu.Günümüzdeki köpek ırklarının büyük bölümü Avrupa kökenli genetik miras taşırken Chihuahua ve Xoloitzcuintli, Amerika kıtasında Kolomb öncesi dönemlerde yaşayan köpeklerden bazı genetik izleri korumuş durumda.Yeni analiz, Chihuahua'nın Kuzey Amerika kökenli genetik mirasını desteklerken, Xoloitzcuintli genomunun yüzde 4'ünden fazlasında Arktik köpeklerle bağlantılı DNA bulunduğunu ortaya koydu.Küçük boylarının nedeni çakal genleri değilÇalışmanın bir diğer merak uyandıran bulgusu ise Chihuahua'ların yabani çakallarla genetik bağlantısı olsa da, bu durum köpeklerin küçük boyutlarının nedeni olarak görülmüyor. Araştırmacılara göre bu köpek türünün minyatür yapısı büyük olasılıkla insanlar tarafından belirli özelliklerin nesiller boyunca seçilmesiyle, yani yapay yollarla ortaya çıktı.Araştırmacılara göre Chihuahua'nın minyatür yapısı büyük olasılıkla insanlar tarafından belirli özelliklerin nesiller boyunca seçilmesiyle, yani yapay seçilim yoluyla ortaya çıktı.Hayvan davranışları üzerine çalışan ve araştırmaya dahil olmayan zoolog Jacqueline Boyd ise Chihuahua'ların bağımsız ve kendinden emin davranışlarının çakallardaki bazı özellikleri hatırlatabileceğini belirtti. Ancak bu davranışların doğrudan çakal kökenli genlerle bağlantılı olduğunu söylemek için yeterli kanıt bulunmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/japonyada-yasayan-nesli-tehlike-altindaki-kedilerde-daha-once-gorulmemis-ozellik-ortaya-cikti-1108759324.html

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bilim, nature communications, stanford üniversitesi, köpek, çakal, meksika