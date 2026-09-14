https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/japonyada-yasayan-nesli-tehlike-altindaki-kedilerde-daha-once-gorulmemis-ozellik-ortaya-cikti-1108759324.html
Japonya'da yaşayan nesli tehlike altındaki kedilerde daha önce görülmemiş özellik ortaya çıktı
Japonya'da yaşayan nesli tehlike altındaki kedilerde daha önce görülmemiş özellik ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Tsushima Adası'nda yaşayan ve sayıları yaklaşık 100 olduğu tahmin edilen nesli kritik tehlike altındaki Tsushima pars kedilerinde daha önce... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T16:32+0300
2026-09-14T16:32+0300
2026-09-14T16:32+0300
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Japonya'nın Tsushima Adası'nda yaşayan Tsushima pars kedilerinde daha önce kayıtlara geçmemiş bir özellik bilim insanlarının dikkatini çekti.Nesli kritik derecede tehlike altında bulunan ve adada yaklaşık 100 bireyin kaldığı tahmin edilen bu kedilerden üçünün, normalden çok daha kısa kuyruklara sahip olduğu belirlendi.Araştırmacılar, 2024 ve 2025 yıllarında yaptıkları saha gözlemlerinde üç pars kedisinin kuyruklarının ortalama uzunluğun yaklaşık yarısı kadar olduğunu tespit etti.Daha önce hiçbir pars kedisinde görülmemiştiBilim insanları, kısa kuyruk özelliğinin daha önce Tsushima'daki veya başka bir pars kedisi popülasyonunda rapor edilmediğini belirtti.Birden fazla bireyde aynı durumun görülmesi, kuyrukların travma veya yaralanma nedeniyle kısalmış olabileceği ihtimalini daha düşük hale getirirken, araştırmacıları genetik veya gelişimsel bir neden üzerinde durmaya yöneltti. Adada kısa kuyruklu ev kedilerinin de bulunması nedeniyle ilk akla gelen ihtimallerden biri, Tsushima pars kedilerinin ev kedileriyle çiftleşmiş olabileceğiydi.Genetik analiz yapıldıJaponya'daki farklı kurumlardan araştırmacılar, kısa kuyruklu pars kedilerinden birinin tüm genomunu dizileyerek genetik analiz gerçekleştirdi. Elde edilen veriler, Tsushima'da yaşayan 5 ev kedisi, normal kuyruk uzunluğuna sahip 15 Tsushima pars kedisi ve Asya kıtasından 4 pars kedisinin genetik verileriyle karşılaştırıldı.Araştırmacılar özellikle ev kedilerinde kısa kuyrukla bağlantılı olduğu bilinen iki gene odaklandı. Ancak yapılan analizlerde, kısa kuyruklu birey de dahil olmak üzere incelenen pars kedilerinde ev kedileriyle yakın dönemde gerçekleşmiş bir çiftleşmeye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.Neden ortaya çıktığı bilinmiyorAraştırmacılar, kısa kuyruk özelliğinin en az üç bireyde görülmesinin nedenini henüz açıklayamadıklarını belirtti. Küçük ve izole popülasyonlarda akraba çiftleşmesinin bazı fiziksel anormalliklere yol açabileceği bilinse de incelenen kısa kuyruklu bireyin diğer pars kedilerine kıyasla daha yüksek bir akraba çiftleşmesi oranına sahip olmadığı tespit edildi.Bilim insanları, düşük düzeyde veya geçmişte gerçekleşmiş ev kedisi melezleşmesinin kullanılan yöntemlerle tespit edilememiş olabileceğini, nadir bir gelişimsel sorunun veya başka nedenlerin de ihtimaller arasında bulunduğunu kaydetti.Araştırma, Global Ecology and Conservation dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/italyada-kurtarilan-caretta-caretta-mugla-sahilinde-yumurtladi-37-yavrusu-denizle-bulustu-1108749984.html
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japonya, asya, kedi
Japonya'da yaşayan nesli tehlike altındaki kedilerde daha önce görülmemiş özellik ortaya çıktı
Japonya'nın Tsushima Adası'nda yaşayan ve sayıları yaklaşık 100 olduğu tahmin edilen nesli kritik tehlike altındaki Tsushima pars kedilerinde daha önce görülmemiş bir özellik tespit edildi. Araştırmacılar, son iki yılda üç farklı kedinin kuyruklarının kısaldığını gözlemledi. Bu değişimin nedeni henüz belirlenemedi.
Japonya'nın Tsushima Adası'nda yaşayan Tsushima pars kedilerinde daha önce kayıtlara geçmemiş bir özellik bilim insanlarının dikkatini çekti.
Nesli kritik derecede tehlike altında bulunan ve adada yaklaşık 100 bireyin kaldığı tahmin edilen bu kedilerden üçünün, normalden çok daha kısa kuyruklara sahip olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, 2024 ve 2025 yıllarında yaptıkları saha gözlemlerinde üç pars kedisinin kuyruklarının ortalama uzunluğun yaklaşık yarısı kadar olduğunu tespit etti.
Daha önce hiçbir pars kedisinde görülmemişti
Bilim insanları, kısa kuyruk özelliğinin daha önce Tsushima'daki veya başka bir pars kedisi popülasyonunda rapor edilmediğini belirtti.
Birden fazla bireyde aynı durumun görülmesi, kuyrukların travma veya yaralanma nedeniyle kısalmış olabileceği ihtimalini daha düşük hale getirirken, araştırmacıları genetik veya gelişimsel bir neden üzerinde durmaya yöneltti. Adada kısa kuyruklu ev kedilerinin de bulunması nedeniyle ilk akla gelen ihtimallerden biri, Tsushima pars kedilerinin ev kedileriyle çiftleşmiş olabileceğiydi.
Japonya'daki farklı kurumlardan araştırmacılar, kısa kuyruklu pars kedilerinden birinin tüm genomunu dizileyerek genetik analiz gerçekleştirdi. Elde edilen veriler, Tsushima'da yaşayan 5 ev kedisi, normal kuyruk uzunluğuna sahip 15 Tsushima pars kedisi ve Asya kıtasından 4 pars kedisinin genetik verileriyle karşılaştırıldı.
Araştırmacılar özellikle ev kedilerinde kısa kuyrukla bağlantılı olduğu bilinen iki gene odaklandı. Ancak yapılan analizlerde, kısa kuyruklu birey de dahil olmak üzere incelenen pars kedilerinde ev kedileriyle yakın dönemde gerçekleşmiş bir çiftleşmeye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Neden ortaya çıktığı bilinmiyor
Araştırmacılar, kısa kuyruk özelliğinin en az üç bireyde görülmesinin nedenini henüz açıklayamadıklarını belirtti. Küçük ve izole popülasyonlarda akraba çiftleşmesinin bazı fiziksel anormalliklere yol açabileceği bilinse de incelenen kısa kuyruklu bireyin diğer pars kedilerine kıyasla daha yüksek bir akraba çiftleşmesi oranına sahip olmadığı tespit edildi.
Bilim insanları, düşük düzeyde veya geçmişte gerçekleşmiş ev kedisi melezleşmesinin kullanılan yöntemlerle tespit edilememiş olabileceğini, nadir bir gelişimsel sorunun veya başka nedenlerin de ihtimaller arasında bulunduğunu kaydetti.
Araştırma, Global Ecology and Conservation dergisinde yayımlandı.