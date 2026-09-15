https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/dunyada-kadavradan-ilk-kez-yapilan-rahim-nakli-sayesinde-dunyaya-gelmisti-omer-ozkan--anaokuluna-1108777250.html

Dünyada kadavradan ilk kez yapılan rahim nakli sayesinde dünyaya gelmişti: Ömer Özkan anaokuluna başladı

Dünyada kadavradan ilk kez yapılan rahim nakli sayesinde dünyaya gelmişti: Ömer Özkan anaokuluna başladı

Sputnik Türkiye

Antalya'da kadavradan rahim nakli sayesinde dünyaya gelen Ömer Özkan, 6 yaşına geldi. Küçük çocuk anaokuluna başladı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T11:50+0300

2026-09-15T11:50+0300

2026-09-15T11:50+0300

sağlik

ömer özkan

derya sert

özlenen özkan

akdeniz üniversitesi

organ nakli

rahim nakli

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Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekibin yaptığı dünyada kadavradan yapılan ilk rahim nakli sayesinde dünyaya gelen 6 yaşındaki Ömer Özkan Sert, anaokuluna başladı. Küçük çocuğun ailesi ise büyük mutluluk yaşıyor. Anne olamazsın demişlerdi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2011'de Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından kadavradan rahim nakledilmesinin ardından gördüğü tedavi sonucunda 2020'de anne olan Derya Sert, oğlunun eğitim hayatına ilk adımı atmasının mutluluğunu yaşadı. Mersin'in Anamur ilçesinde ikamet eden Sert, bir özel okulun ana sınıfına başlayan oğlunun heyecanına ortak oldu.Doktorların kendisine 'rahmi olmadığı için anne olamazsın' dediğini anlatan anne Sert, "Umudumuzu asla kaybetmedik. Önce Allah, ardından Ömer ve Özlenen Özkan hocalar sayesinde çok şükür şu an oğlum 6 yaşında ve ana sınıfına başladı." diye duygularını anlattı. Sert, oğluna adını verdiği, nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Doktoruyla aynı ismi taşıyan küçük çocuk ise okulu çok sevdiğini ve büyüyünce araba ustası olmak istediğini anlattı. Dünyada çığır açtıOperasyonda yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da tedavi sürecinin 15 yıl önce başladığını anımsattı. Özkan, kendilerine başvuran Sert'in "Anne olamazsın" denilen bir hasta olduğuna dikkati çekerek, "Rahim nakli operasyonuyla onunla beraber bizim de serüvenimiz başladı. Bu, dünyada kadavradan ilk rahim nakliydi ve bizim Derya'yı bebek sahibi yapma çabamız 9 yıl kadar uzun süreç aldı." ifadelerini kullandı.Ömer Özkan'ın hayatındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Rektör Özkan, şunları kaydetti:"Bizim evimizin bir ferdi gibi, Ömer Özkan'ın fotoğrafları burada çocuklarımın yanında. Çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmak gerçekten çok büyük mutluluk. Aslında bir mucize baktığınızda, Allah'ın mucizesine biz vesile olduk açıkçası. Sonuç olarak 'Gebe kalamayacaksın, hiçbir zaman anne olamayacaksın' denen bir hastaya, Ömer Özkan hocanın önderliğinde bambaşka bir yol açıldı. Dünyada bu anlamda bir çığır oldu açıkçası. Bu anlamda çok kıymetli elbette bizim için hem manevi hem bilimsel olarak. Umuyorum ne yaparsa yapsın insanlık ve ailesi için hayırlı bir insan olur, güzel şeyler yapar."Ne olmuştu?

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ömer özkan, derya sert, özlenen özkan, akdeniz üniversitesi, organ nakli, rahim nakli