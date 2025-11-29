https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/turkiye-bu-uygulamayi-sevdi-e-nabizdan-30-bin-organ-bagisi-yapildi-1101412835.html

Türkiye bu uygulamayı sevdi: E-Nabız'dan 30 bin organ bağışı yapıldı

E-Nabız üzerinden başlatılan organ bağışı uygulamasına ilgi beklenenin üzerinde gerçekleşti. Uygulama üzerinden organ bağışında bulunanların sayısı 30 bini... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın yeni hayata geçirdiği e-Nabız üzerinden organ bağışı uygulaması büyük ilgi gördü. Yeni uygulamayla 30 bine yakın kişi organ bağışı için başvuru yaptı.Uygulamaya ilgi yüksekTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, e-nabız üzerinden şimdiye kadar 30 bine yakın bağışçı, organ bağışı için başvuruda bulundu. Bu kapsamda yaklaşık 780 bin organ bağışı kartı düzenlendi.İlk 10 ayda 4 bin 391 organ nakli gerçekleştirildiTürkiye, 74 böbrek, 48 karaciğer, 14 kalp, 9 pankreas, 3 akciğer, 2 kalp-akciğer olmak üzere toplam 150 nakil merkezi bulunurken, bu yılın ilk 10 ayında şu ana kadar 4 bin 391 organ nakli işlemi gerçekleştirildi. Her yıl yaklaşık 5 bin organ nakli yapılıyor. Türkiye, canlı vericiden organ naklinde dünyada nüfusa oranla birinci sırada yer alıyor.E-Nabız'dan nasıl bağışçı olunuyor?Vatandaşların organ bağışı konusundaki farkındalığını artırmak ve bağışçı olmayı kolaylaştırmak amacıyla e-devlet ve e-nabız sistemlerinden organ bağışı uygulaması başlatıldı. Bu düzenlemeyle organ bağışı kararında bağışçının iradesi esas alınacak. Bağışçının yakınına öncelik verilecek. Bağış verileri gizli tutularak beyin ölümü gerçekleşmeden önce kimseyle bu veri paylaşılmayacak.Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak, iki aşamalı doğrulamayla bağış işlemi güveli şekilde tamamlanabilecek. Ayrıca vatandaşlar beyanlarını yine e-Devlet ve e-Nabız üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.

2025

SON HABERLER

