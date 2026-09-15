https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/doviz-burosunda-silahli-kavga-2-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1108781695.html

Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih’te bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla ateş edilen 2 kişi... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T14:28+0300

2026-09-15T14:28+0300

2026-09-15T14:28+0300

türki̇ye

fatih

polis

hastane

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İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Tartışma silahlı kavgaya dönüştüİddiaya göre, Sofçuhan’da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Polis ve sağlık ekipleri sevk edildiOlayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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türki̇ye

fatih

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