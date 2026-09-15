https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/doviz-burosunda-silahli-kavga-2-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1108781695.html
Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih’te bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla ateş edilen 2 kişi... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T14:28+0300
2026-09-15T14:28+0300
2026-09-15T14:28+0300
türki̇ye
fatih
polis
hastane
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İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Tartışma silahlı kavgaya dönüştüİddiaya göre, Sofçuhan’da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Polis ve sağlık ekipleri sevk edildiOlayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/galatasaray--fenerbahce-derbisinin-yeni-tarihi-belli-oldu--1108781592.html
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fatih, polis, hastane
Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
İstanbul Fatih’te bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü
İddiaya göre, Sofçuhan’da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.