Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/doviz-burosunda-silahli-kavga-2-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-var-1108781695.html
Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih’te bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla ateş edilen 2 kişi... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T14:28+0300
2026-09-15T14:28+0300
türki̇ye
fatih
polis
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Tartışma silahlı kavgaya dönüştüİddiaya göre, Sofçuhan’da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Polis ve sağlık ekipleri sevk edildiOlayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/galatasaray--fenerbahce-derbisinin-yeni-tarihi-belli-oldu--1108781592.html
türki̇ye
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih, polis, hastane
fatih, polis, hastane

Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

14:28 15.09.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Fatih’te bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

İddiaya göre, Sofçuhan’da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park’ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
SPOR
Süper Lig'teki derbilerin tarihleri açıklandı: Galatasaray- Fenerbahçe derbisine zaman oynanacak?
14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала