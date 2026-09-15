https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/galatasaray--fenerbahce-derbisinin-yeni-tarihi-belli-oldu--1108781592.html
Süper Lig'teki derbilerin tarihleri açıklandı: Galatasaray- Fenerbahçe derbisine zaman oynanacak?
Süper Lig'teki derbilerin tarihleri açıklandı: Galatasaray- Fenerbahçe derbisine zaman oynanacak?
Sputnik Türkiye
Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 26 Ekim pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T14:24+0300
2026-09-15T14:24+0300
2026-09-15T14:32+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
derbi
süper lig
beşiktaş
trabzonspor
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Süper Lig'in derbi tarihleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi günü saat 21. 30'da oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 13 Aralık Pazar günü ise Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek. TFF açıklama yaptıDerbi maçıyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı. Derbilerin tarihleri açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre; 19 Ekim Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)26 Ekim Pazartesi: 21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)30 Kasım Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)13 Aralık Pazar: 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
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fenerbahçe, galatasaray, derbi, süper lig, beşiktaş, trabzonspor
fenerbahçe, galatasaray, derbi, süper lig, beşiktaş, trabzonspor
Süper Lig'teki derbilerin tarihleri açıklandı: Galatasaray- Fenerbahçe derbisine zaman oynanacak?
14:24 15.09.2026 (güncellendi: 14:32 15.09.2026)
Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 26 Ekim pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.
Süper Lig'in derbi tarihleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi günü saat 21. 30'da oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 13 Aralık Pazar günü ise Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
Derbi maçıyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Derbilerin tarihleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre;
19 Ekim Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
26 Ekim Pazartesi: 21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
30 Kasım Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
13 Aralık Pazar: 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)