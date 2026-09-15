https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bilim-insanlarindan-cigir-acan-deney-bir-goruntu-isinlandi-1108767487.html
Bilim insanlarından çığır açan deney: Bir görüntü 'ışınlandı'
Bilim insanlarından çığır açan deney: Bir görüntü 'ışınlandı'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, kuantum bilgisinin aktarılmasında önemli bir adım attı. Araştırmacılar, 100 parçaya bölünmüş bir görüntünün her parçasındaki kuantum bilgisini... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T08:17+0300
2026-09-15T08:17+0300
2026-09-15T08:17+0300
yaşam
bilim
kuantum
gelişme
deney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105003915_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1bb46d765527011fb1a770cd00deb93b.jpg
Bilim insanları, kuantum iletişim alanında önemli bir deney gerçekleştirdi. East China Normal Üniversitesi'nden bir ekip, bir görüntüyü oluşturan 100 ayrı parçanın kuantum bilgisini aynı anda aktarmayı başardı.Deneyde araştırmacılar, 100 küçük bölüme ayrılmış bir görüntü kullandı. Her bölüm, görüntünün bir pikseli gibi görev yaptı. Bu parçaların her birindeki kuantum bilgisi aynı anda başka bir noktaya aktarıldı ve burada yeniden bir araya getirilerek görüntü oluşturuldu.Deneyde aktarılan görüntü "Q" harfini oluşturuyordu.Gerçek bir ışınlanma değilDeneyde görüntünün kendisi bir yerden başka bir yere ışınlanmadı. "Kuantum ışınlanma" adı verilen yöntemde maddenin kendisi taşınmıyor; bir sistemin kuantum durumu başka bir sisteme aktarılıyor. Bu işlem, kuantum dolaşıklık ve klasik iletişim kullanılarak gerçekleştiriliyor.Araştırmacılar daha önce de kuantum bilgilerini farklı mesafelerde aktarmayı başarmıştı. Ancak bu deneyin önemli tarafı, çok sayıda kuantum bilgisinin tek tek değil, aynı anda aktarılabilmesi oldu.Gelecekte kuantum internetinin önünü açabilirKuantum bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için büyük miktarda kuantum bilgisinin hızlı ve aynı anda aktarılabilmesi gerekiyor.Physical Review Letters dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanların geliştirdiği sistem, çok sayıda bilgiyi ayrı ayrı sistemlere ihtiyaç duymadan aynı anda aktarabilmesi nedeniyle gelecekte kurulması planlanan yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağları açısından önem taşıyor.Deneyde araştırmacılar, aktarılan bilginin doğruluğunu da ölçtü. Sonuçlar, kuantum dolaşıklık kullanılmadan ulaşılabilecek klasik sınırın üzerinde çıktı. Bilim insanları, daha güçlü lazerler kullanılması halinde aynı yöntemle 100'den çok daha fazla parçanın aynı anda aktarılabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/yapay-zeka-sirketlerinde-korku-sonuclardan-korkuyoruz-10-yil-icinde-insanligin-sonunu-getirebilir-1108727494.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105003915_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_cb953bf462404d34718efd4cf7fe0b20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bilim, kuantum, gelişme, deney
bilim, kuantum, gelişme, deney
Bilim insanlarından çığır açan deney: Bir görüntü 'ışınlandı'
Bilim insanları, kuantum bilgisinin aktarılmasında önemli bir adım attı. Araştırmacılar, 100 parçaya bölünmüş bir görüntünün her parçasındaki kuantum bilgisini aynı anda başka bir noktaya aktarmayı başardı.
Bilim insanları, kuantum iletişim alanında önemli bir deney gerçekleştirdi. East China Normal Üniversitesi'nden bir ekip, bir görüntüyü oluşturan 100 ayrı parçanın kuantum bilgisini aynı anda aktarmayı başardı.
Deneyde araştırmacılar, 100 küçük bölüme ayrılmış bir görüntü kullandı. Her bölüm, görüntünün bir pikseli gibi görev yaptı. Bu parçaların her birindeki kuantum bilgisi aynı anda başka bir noktaya aktarıldı ve burada yeniden bir araya getirilerek görüntü oluşturuldu.
Deneyde aktarılan görüntü "Q" harfini oluşturuyordu.
Gerçek bir ışınlanma değil
Deneyde görüntünün kendisi bir yerden başka bir yere ışınlanmadı. "Kuantum ışınlanma" adı verilen yöntemde maddenin kendisi taşınmıyor; bir sistemin kuantum durumu başka bir sisteme aktarılıyor. Bu işlem, kuantum dolaşıklık ve klasik iletişim kullanılarak gerçekleştiriliyor.
Araştırmacılar daha önce de kuantum bilgilerini farklı mesafelerde aktarmayı başarmıştı. Ancak bu deneyin önemli tarafı, çok sayıda kuantum bilgisinin tek tek değil, aynı anda aktarılabilmesi oldu.
Gelecekte kuantum internetinin önünü açabilir
Kuantum bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için büyük miktarda kuantum bilgisinin hızlı ve aynı anda aktarılabilmesi gerekiyor.
Physical Review Letters dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanların geliştirdiği sistem, çok sayıda bilgiyi ayrı ayrı sistemlere ihtiyaç duymadan aynı anda aktarabilmesi nedeniyle gelecekte kurulması planlanan yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağları açısından önem taşıyor.
Deneyde araştırmacılar, aktarılan bilginin doğruluğunu da ölçtü. Sonuçlar, kuantum dolaşıklık kullanılmadan ulaşılabilecek klasik sınırın üzerinde çıktı. Bilim insanları, daha güçlü lazerler kullanılması halinde aynı yöntemle 100'den çok daha fazla parçanın aynı anda aktarılabileceğini belirtti.