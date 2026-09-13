https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/yapay-zeka-sirketlerinde-korku-sonuclardan-korkuyoruz-10-yil-icinde-insanligin-sonunu-getirebilir-1108727494.html

Yapay zeka şirketleri gerildi: 'Sonuçlardan korkuyoruz, 10 yıl içinde insanlığın sonunu getirebilir'

Yapay zeka şirketleri gerildi: 'Sonuçlardan korkuyoruz, 10 yıl içinde insanlığın sonunu getirebilir'

Sputnik Türkiye

Anthropic ve OpenAI bünyesinde araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, yapay zekadaki hızlı ilerlemenin sektörde çalışanları da endişelendirdiğini söyledi... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T14:21+0300

2026-09-13T14:21+0300

2026-09-13T14:27+0300

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Yapay zeka sektöründeki hızlı gelişmeler ve olası sonuçları yeniden tartışma konusu oldu. Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon, BBC'ye yaptığı açıklamalarda sektörün içinden dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.Coxon'a göre yapay zeka şirketlerinde çalışan araştırmacılar, teknolojinin kontrolsüz biçimde ilerlemesinin yaratabileceği sonuçlara ilişkin kaygıları kamuoyuna yansıyandan daha ciddi biçimde değerlendiriyor.Sektör çalışanlarının yapay zekaya yönelik düzenleme çağrılarında ciddi olduğunu belirten Coxon, "Kendilerini bir yarışın içinde sıkışmış hissediyorlar ve bu yarışın sonuçlarından korkuyorlar." dedi.'Mevcut ilerleme hızını yavaşlatmazsak...'Coxon'ın en çarpıcı açıklaması ise yapay zekanın insanlık açısından oluşturabileceğini düşündüğü varoluşsal risklere ilişkin oldu.Yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması gerektiğini savunan Coxon, "Mevcut ilerleme hızını yavaşlatmazsak yakın gelecekte hepimizin ölebileceğine dair güçlü bir ihtimal bulunduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.Bu değerlendirme Coxon'ın kişisel risk öngörüsünü yansıtıyor. Yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine ilişkin böyle bir senaryonun gerçekleşeceği konusunda bilimsel bir uzlaşı bulunmuyor. Buna karşın ileri yapay zeka sistemlerinin denetlenmesi ve oluşturabilecekleri riskler, sektör ve akademi dünyasında tartışılmaya devam ediyor.ABD ve Çin'e yapay zeka çağrısıCoxon, yapay zekadaki ilerlemenin tek bir şirket veya ülkenin atacağı adımlarla yavaşlatılamayacağını da savundu.Bunun için uluslararası koordinasyon gerektiğini belirten eski Anthropic araştırmacısı, özellikle ABD ile Çin arasında ortak hareket edilmemesi durumunda küresel yapay zeka yarışının durdurulmasının güçleşebileceğini ileri sürdü.Coxon, teknolojinin yalnızca risklerine odaklanmadığını da vurguladı. Yapay zekanın hastalıkların tedavisinde kullanılması ve insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi alanlarda önemli faydalar sağlayabileceğini belirtti.Anthropic CEO'su Dario Amodei de hızın düşürülmesini istediYapay zekanın gelişim hızına ilişkin tartışmalar yalnızca şirketlerden ayrılan araştırmacılarla sınırlı değil.Anthropic CEO'su Dario Amodei de yayımladığı bir makalede, giderek daha güçlü hale gelen yapay zeka sistemlerinin kontrolüne ilişkin endişelere dikkat çekerek şirketlere "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısı yaptı.Amodei'nin açıklamalarına teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden de destek geldi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Amodei'nin çağrısına destek verdi.Coxon neden Anthropic'ten istifa etti?Jacob Coxon'ın açıklamalarını dikkat çekici hale getiren unsurlardan biri de son üç yılda sektörün önde gelen iki şirketinde çalışmış olması.OpenAI ve Anthropic'te araştırmacı olarak görev yapan Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu hareket etmediğini öne sürerek Anthropic'teki görevinden ayrıldı.Coxon, şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri oluşturmak için kontrolsüz bir yarış içerisinde bulunduğunu savundu.'İnsanüstü sistemler haline gelecek' iddiasıEski Anthropic araştırmacısı, gelecekte ortaya çıkabilecek yapay zeka sistemlerinin sahip olabileceği kapasitelere ilişkin de sıra dışı bir tahminde bulundu.Bu sistemlerin "yakında her şeyi hackleyebilecek, herhangi bir alanı bir gecede dönüştürebilecek, gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline geleceğini" ileri süren Coxon, sektörde çalışan bazı kişilerin de benzer riskleri ciddiye aldığını iddia etti.Coxon daha önce yaptığı açıklamalarda, yapay zeka modellerini geliştiren bazı sektör çalışanlarının bu sistemlerin 10 yıl içerisinde insanlığın varlığını tehdit edebileceğine ciddi biçimde inandığını öne sürmüştü.Coxon'ın açıklamaları, yapay zeka sektöründeki küresel rekabet hızlanırken uzun süredir devam eden kritik tartışmayı yeniden gündeme taşıdı: Daha güçlü yapay zeka geliştirme yarışı mı yavaşlatılmalı, yoksa riskler teknoloji ilerlerken düzenlemelerle mi kontrol altına alınmalı?

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