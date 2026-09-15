https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakan-duyurdu-toplam-77-milyar-lira-hesaplara-yatirildi--1108769923.html

Bakan duyurdu: Toplam 7.7 milyar lira hesaplara yatırıldı

Bakan duyurdu: Toplam 7.7 milyar lira hesaplara yatırıldı

Sputnik Türkiye

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T09:33+0300

2026-09-15T09:33+0300

2026-09-15T09:33+0300

türki̇ye

evde bakım

evde bakım maaşı

maaş

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7.7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığını duyurdu. Aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldıEvde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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evde bakım, evde bakım maaşı, maaş