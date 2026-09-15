https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakan-duyurdu-toplam-77-milyar-lira-hesaplara-yatirildi--1108769923.html
Bakan duyurdu: Toplam 7.7 milyar lira hesaplara yatırıldı
Bakan duyurdu: Toplam 7.7 milyar lira hesaplara yatırıldı
Sputnik Türkiye
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T09:33+0300
2026-09-15T09:33+0300
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evde bakım
evde bakım maaşı
maaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7.7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığını duyurdu. Aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldıEvde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbulda-aylik-10-bin-tlye-kiralik-ev-icin-surec-yarin-basliyor-e-devletten-basvuru-nasil-yapilir-1108724834.html
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evde bakım, evde bakım maaşı, maaş
evde bakım, evde bakım maaşı, maaş
Bakan duyurdu: Toplam 7.7 milyar lira hesaplara yatırıldı
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7.7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığını duyurdu.
Aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldı
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."