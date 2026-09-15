https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ak-parti-sozcusu-celik-turkiyenin-gundeminde-su-an-bir-secim-yoktur-1108788084.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki sözlerinin erken seçim sinyali olmadığını belirterek, Türkiye'nin gündeminde şu... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T18:46+0300
2026-09-15T18:46+0300
2026-09-15T18:49+0300
poli̇ti̇ka
merkez yürütme kurulu (myk)
ak parti
ak parti genel merkezi
seçim
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim yasası
seçim sonuçları
genel seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108787923_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_fc987df60bc731f15f85c2a5ab2d4179.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum" açıklamasının erken seçim sinyali olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.Sözcü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz' gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Kendisinin yetişme biçimi, siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemle durduğu bir cümledir. 'Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız'. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cumhurbaskani-erdogan-memleketi-rizenin-guneysu-ilcesinde-kalabaliga-hitap-etti-birliginiz-1108676865.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108787923_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c4b4242de7f00c1f021ed90c602accc5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez yürütme kurulu (myk) , ak parti, ak parti genel merkezi, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, genel seçim
merkez yürütme kurulu (myk) , ak parti, ak parti genel merkezi, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, genel seçim
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur
18:46 15.09.2026 (güncellendi: 18:49 15.09.2026)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki sözlerinin erken seçim sinyali olmadığını belirterek, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim bulunmadığını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum" açıklamasının erken seçim sinyali olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.
Sözcü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz' gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Kendisinin yetişme biçimi, siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemle durduğu bir cümledir. 'Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız'. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" dedi.