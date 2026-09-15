https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ak-parti-sozcusu-celik-turkiyenin-gundeminde-su-an-bir-secim-yoktur-1108788084.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki sözlerinin erken seçim sinyali olmadığını belirterek, Türkiye'nin gündeminde şu... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T18:46+0300

2026-09-15T18:46+0300

2026-09-15T18:49+0300

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seçim sonuçları

genel seçim

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum" açıklamasının erken seçim sinyali olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.Sözcü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz' gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Kendisinin yetişme biçimi, siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemle durduğu bir cümledir. 'Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız'. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cumhurbaskani-erdogan-memleketi-rizenin-guneysu-ilcesinde-kalabaliga-hitap-etti-birliginiz-1108676865.html

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