https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cumhurbaskani-erdogan-memleketi-rizenin-guneysu-ilcesinde-kalabaliga-hitap-etti-birliginiz-1108676865.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kalabalığa hitap etti: 'Birliğiniz beraberliğiniz daim olsun'
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kalabalığa hitap etti: 'Birliğiniz beraberliğiniz daim olsun'
Sputnik Türkiye
Memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada otobüsten kendisini bekleyenlere hitap etti. Erdoğan "Bu birlik ve beraberlik... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T23:03+0300
2026-09-10T23:03+0300
2026-09-10T23:03+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
rize
güneysu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676708_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_5d6037bc976ac67529ad0a51f7b8e57e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyenleri eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek, otobüse geçti.Buradan yaptığı konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başlayan Erdoğan, şunları ifade etti:Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın "Bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor" bilgisini verdiğini aktaran Erdoğan, "Buna da sevindim. Bu mevsim şartlarıyla çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabb'im yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/turkiye-ve-italya-arasinda-isbirligi-mutabakat-zapti-imzalandi-ikili-diyalogumuzun-daha-da-1108675779.html
türki̇ye
rize
güneysu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676708_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_372b4d91499539d3f249c07336c2f88a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, rize, güneysu
recep tayyip erdoğan, rize, güneysu
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kalabalığa hitap etti: 'Birliğiniz beraberliğiniz daim olsun'
Memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada otobüsten kendisini bekleyenlere hitap etti. Erdoğan "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyenleri eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek, otobüse geçti.
Buradan yaptığı konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başlayan Erdoğan, şunları ifade etti:
Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, beraberlik içerisinde Rabb'im bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın "Bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor" bilgisini verdiğini aktaran Erdoğan, "Buna da sevindim. Bu mevsim şartlarıyla çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabb'im yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.