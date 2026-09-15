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Umman açıklarında petrol tankerinde saldırı sonrası yangın: 2 mürettebat kayıp
Umman açıklarında petrol tankerinde saldırı sonrası yangın: 2 mürettebat kayıp
Sputnik Türkiye
Umman Deniz Güvenliği Merkezi, yaptığı açıklamada Panama bandıralı 'EL GAIA' adlı petrol tankerinin, bsaldırı sonrasında makine dairesinde çıkan yangının... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T13:17+0300
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dünya
umman
panama
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Merkez, saldırı sırasında tankerin Musandam'ın yaklaşık 103 deniz mili kuzeydoğusunda bulunduğunu belirtti. 23 mürettebat üyesini tahliye edildiği, iki kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
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umman, panama, merkez partisi
umman, panama, merkez partisi

Umman açıklarında petrol tankerinde saldırı sonrası yangın: 2 mürettebat kayıp

13:17 15.09.2026 (güncellendi: 13:29 15.09.2026)
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Shady Alassar
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Umman Deniz Güvenliği Merkezi, yaptığı açıklamada Panama bandıralı 'EL GAIA' adlı petrol tankerinin, bsaldırı sonrasında makine dairesinde çıkan yangının ardından bir Umman limanına doğru yönlendiğini aktardı.
Merkez, saldırı sırasında tankerin Musandam'ın yaklaşık 103 deniz mili kuzeydoğusunda bulunduğunu belirtti.
23 mürettebat üyesini tahliye edildiği, iki kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirildi.
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