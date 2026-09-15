https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/-umman-aciklarinda-petrol-tankerinde-saldiri-sonrasi-yangin-2-murettebat-kayip-1108780033.html
Umman açıklarında petrol tankerinde saldırı sonrası yangın: 2 mürettebat kayıp
Umman açıklarında petrol tankerinde saldırı sonrası yangın: 2 mürettebat kayıp
Sputnik Türkiye
Umman Deniz Güvenliği Merkezi, yaptığı açıklamada Panama bandıralı 'EL GAIA' adlı petrol tankerinin, bsaldırı sonrasında makine dairesinde çıkan yangının... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T13:17+0300
2026-09-15T13:17+0300
2026-09-15T13:29+0300
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umman
panama
merkez partisi
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Merkez, saldırı sırasında tankerin Musandam'ın yaklaşık 103 deniz mili kuzeydoğusunda bulunduğunu belirtti. 23 mürettebat üyesini tahliye edildiği, iki kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
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umman, panama, merkez partisi
umman, panama, merkez partisi
Umman açıklarında petrol tankerinde saldırı sonrası yangın: 2 mürettebat kayıp
13:17 15.09.2026 (güncellendi: 13:29 15.09.2026)
Umman Deniz Güvenliği Merkezi, yaptığı açıklamada Panama bandıralı 'EL GAIA' adlı petrol tankerinin, bsaldırı sonrasında makine dairesinde çıkan yangının ardından bir Umman limanına doğru yönlendiğini aktardı.
Merkez, saldırı sırasında tankerin Musandam'ın yaklaşık 103 deniz mili kuzeydoğusunda bulunduğunu belirtti.
23 mürettebat üyesini tahliye edildiği, iki kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirildi.