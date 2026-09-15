https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html

İran savaşı petrol fiyatlarını nasıl değiştirdi? 72 dolardan 126 dolara, tekrar 100 dolar üzerine

İran savaşı petrol fiyatlarını nasıl değiştirdi? 72 dolardan 126 dolara, tekrar 100 dolar üzerine

Sputnik Türkiye

İran savaşı petrol fiyatlarında sert iniş ve çıkışlara yol açarken, küresel piyasaların referans göstergesi Brent petrolü 72 dolardan 126 doların üzerine yükseldi. İnişin ardından 15 Eylül itibarıyla tekrar 107 dolar bandında.

2026-09-15T11:49+0300

2026-09-15T11:49+0300

2026-09-15T11:49+0300

ekonomi̇

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta petrol fiyatlarının zaman çizelgesi inişli çıkışlı. Sputnik Türkiye, 15 Eylül itibarıyla petrolün yaşadığı gel gitleri derledi. 1. 28 Şubat-1 Mart: Savaş başladı, ilk şokKritik kırılma: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması. Çünkü dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte biri bu güzergah üzerinden geçiyordu.2. Mart sonu: 100 dolar eşiği aşıldıMart boyunca savaşın genişlemesi ve Hürmüz'deki kesintinin kalıcı hale gelmesi fiyatları hızla yukarı taşıdı.Kritik kırılma: Hürmüz'ün kapanması artık geçici bir risk olmaktan çıkıp küresel arz şokuna dönüştü.3. 30 Nisan: Savaş döneminin zirvesiSavaşın en önemli petrol zirvesi 30 Nisan'da geldi.Brent gün içinde 126.41 dolara çıktı. Bu, Mart 2022'den beri görülen en yüksek seviyeydi.Bu dönemde Hürmüz'deki petrol akışının ciddi biçimde kesilmesi, küresel stokların erimesi ve savaşın uzayacağı beklentisi fiyatları yukarı taşıdı.126.41 dolar: Savaşın Brent açısından ana zirvesi.4. Mayıs: 100 doların üzerinde kalma mücadelesiMayıs ayında diplomatik görüşmeler fiyat üzerinde belirleyici olmaya başladı.Mayıs sonunda Brent, nisan sonundaki zirvesinden yaklaşık yüzde 27 gerilemişti.5. Haziran: Büyük düşüşHaziran, petrol fiyatlarındaki en sert dönüş noktalarından biri oldu.ABD-İran ateşkesi ve Hürmüz'den petrol tankerlerinin yeniden geçmeye başlaması arz endişelerini azalttı.Bu nedenle 72.24 dolar, savaşın ardından oluşan ana dip olarak değerlendirilebilir.6. 1 Temmuz: Savaş öncesi seyre döndü1 Temmuz'da Brent 71.57 dolara geriledi. Bu, dört ayın en düşük seviyesiydi.Yaklaşık 55 dolarlık düşüş, yani zirveden yaklaşık yüzde 43 gerileme yaşandı.7. Temmuz sonu: İkinci yükseliş dalgasıTemmuzda savaşın yeniden alevlenmesiyle petrol tekrar yükseldi.Yani piyasa artık yalnızca askeri saldırılara değil, Hürmüz'ün açılıp açılmayacağına ilişkin diplomatik gelişmelere de anında fiyatlama yapıyordu.8. Eylül: Petrol yeniden 100 doların üzerindeEylül başında İran-ABD çatışmasının yeniden şiddetlenmesi, tanker saldırıları ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar fiyatı yeniden yukarı taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/petrolde-yeni-sicrama-suudi-arabistandaki-gerilim-ile-tekrar-107-dolari-asti-1108769208.html

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i̇ran

hürmüz boğazı

suudi arabistan

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