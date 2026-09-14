https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/uzmanlar-uyardi-kalp-krizi-ve-felc-riskinin-isareti-yuzunuzde-ortaya-cikabilir-1108748464.html

Uzmanlar uyardı: Kalp krizi ve felç riskinin işareti yüzünüzde ortaya çıkabilir

Uzmanlar uyardı: Kalp krizi ve felç riskinin işareti yüzünüzde ortaya çıkabilir

Sputnik Türkiye

Göz kapakları ve çevresinde görülen sarımsı kabarık lekelerin, kalp krizi ve inme riskinin artmasıyla bağlantılı olabileceği belirlendi. Yaklaşık 36 bin... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T12:03+0300

2026-09-14T12:03+0300

2026-09-14T12:03+0300

sağlik

bilim

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kalp krizi

risk

araştırma

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Damarların içinde yağ ve kolesterol birikmesi sonucu oluşan plaklar, kan akışını kısıtlayarak kalp krizi ve inmeye yol açabilen aterosklerozun temel nedenleri arasında yer alıyor. Ancak bu süreç çoğu zaman uzun süre herhangi bir belirti vermeden ilerleyebiliyor.Bilim insanları, bu nedenle kalp ve damar hastalıkları riskinin erken dönemde tespit edilmesine yardımcı olabilecek işaretler üzerinde çalışmalar yürüttü. Atherosclerosis dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma ise göz çevresinde görülen ksantelazma ile kalp ve beyin-damar hastalıkları arasındaki olası bağlantıyı inceledi.Göz çevresindeki sarı lekeler araştırıldıKsantelazma, genellikle göz kapakları ve göz çevresinde ortaya çıkan sarımsı, soluk ve hafif kabarık lekeler olarak tanımlanıyor.Bu oluşumlar, bağışıklık sisteminin bir parçası olan makrofaj hücrelerinin kolesterol ve diğer yağlarla dolması sonucu meydana geliyor. Ksantelazma sıklıkla kandaki yüksek kolesterol seviyeleriyle ilişkilendirilse de her vakada bu durum görülmüyor.Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, damar sertliğinde de yağlı plakların rol oynamasından hareketle ksantelazma ile kalp ve beyin-damar hastalıkları arasında bağlantı olup olmadığını araştırdı.'Kontrol grubuna kıyasla kalp krizi riski birkaç kat yüksek'Araştırmada ksantelazma tanısı bulunan 17 bin 925 kişinin sağlık verileri, aynı sayıda kontrol grubuyla karşılaştırıldı. İlk bir yıllık takipte, ksantelazması bulunan kişilerin yüzde 1'inin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kontrol grubunda ise bu oran yüzde 0,35 olarak kaydedildi.İnme oranı ksantelazma grubunda yüzde 0.95 olurken, kontrol grubunda yüzde 0.3 olarak tespit edildi. Geçici iskemik atak, diğer adıyla "mini inme" oranı ise sırasıyla yüzde 0.6 ve yüzde 0.19 oldu.Araştırmacılar, oranların genel olarak düşük olmasına rağmen ksantelazması bulunan kişilerde riskin kontrol grubuna kıyasla birkaç kat daha yüksek olduğuna dikkati çekti.Risk 10 yıl boyunca yüksek kaldıİki grup arasındaki farkın zaman içinde bir miktar azaldığı ancak 5 ve 10 yıllık takiplerde de ksantelazması bulunan kişilerde ciddi kalp ve beyin-damar olaylarının görülme sıklığının daha yüksek olduğu bildirildi.Araştırmacılar, ksantelazmanın tek başına kalp krizi veya inmeye neden olduğuna dair bir bulgu bulunmadığını vurguladı. Buna karşın göz çevresindeki bu lekelerin, henüz teşhis edilmemiş veya kontrol altına alınmamış kalp ve damar hastalığı risk faktörlerinin bir işareti olabileceği belirtildi.Çalışmada, ksantelazması bulunan kişilerin erken dönemde kalp ve damar sağlığı açısından değerlendirilmesinin, altta yatan risk faktörlerinin tespit edilmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/idrarinda-kan-fark-edince-hastaneye-gitti-kalbinde-36-milimetrelik-igne-bulundu-1108719950.html

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bilim, stanford üniversitesi, kalp krizi, risk, araştırma