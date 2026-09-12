https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/idrarinda-kan-fark-edince-hastaneye-gitti-kalbinde-36-milimetrelik-igne-bulundu-1108719950.html

Doktorlar şaşkına döndü: 35 yaşındaki adamın kalbinde 36 milimetrelik iğne bulundu

Doktorlar şaşkına döndü: 35 yaşındaki adamın kalbinde 36 milimetrelik iğne bulundu

Sputnik Türkiye

Çin'de 35 yaşındaki bir erkek, ağrılı idrar yapma ve idrarında kan görülmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde vücudunun farklı bölgelerinde... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T16:39+0300

2026-09-12T16:39+0300

2026-09-12T16:40+0300

sağlik

çin

hunan

kalp

iğne

röntgen

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Çin'de doktorlar, son derece nadir görülen bir vakayla karşılaştı. İdrarında kan ve idrar yaparken ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki erkeğin kalbinde 36 milimetre uzunluğunda bir dikiş iğnesi tespit edildi.Hunan'da bir hastanede tedavi edilen ve zihinsel engeli bulunan hastanın yaşamsal bulgularının normal olduğu belirtildi. Kalple ilgili herhangi bir şikayeti bulunmayan hastanın durumunu ortaya çıkaran incelemeler ise başka bir nedenle hastaneye başvurmasının ardından gerçekleştirildi.İğne kalbin sol karıncığına kadar ilerlemişDoktorların göğüs bölgesine yönelik görüntüleme yapması sırasında kalbin üzerinde olağandışı bir gölge fark edildi.Bunun üzerine gerçekleştirilen bilgisayarlı tomografi incelemesinde, hastanın vücudunun çeşitli bölgelerinde birden fazla metalik yabancı cisim bulunduğu belirlendi. Bu cisimlerin karın duvarı, pelvis, mesane duvarı ve içi, kalça kemiği, kalça kası ve penis bölgesinde bulunduğu tespit edildi.En ciddi bulgu ise kalp bölgesindeydi. 36 milimetrelik iğnenin, kalbin etrafındaki sıvı dolu keseyi delerek sol karıncığın içine kadar ilerlediği görüldü.Doktorlar, iğnenin kalp içinde hareket ederek daha ciddi hasara yol açabileceği, kalp duvarında yırtılmaya veya enfeksiyona neden olabileceği gerekçesiyle cerrahi müdahale kararı aldı. İncelemelerde ayrıca sol karıncığın genişlediği ve erken düzeyde anormal bulgular gösterdiği belirlendi.Önce kalpteki iğne çıkarıldıCerrahi sırasında doktorlar, kalpteki yabancı cismin yanı sıra mesane duvarına saplanmış başka iğneler de bulunduğunu gördü. Bu iğnelerin yüzeylerinde taş benzeri birikintiler olduğu kaydedildi.Mesaneye yönelik müdahalenin ciddi kanama ve idrar kaçağı riski taşıması nedeniyle cerrahi ekip, öncelikle kalpteki iğnenin çıkarılmasına karar verdi. Mesanedeki iğneler ise daha sonraki bir operasyonda alındı.Hastanın ameliyatın ardından iyi şekilde iyileştiği bildirildi.İğnelerin vücuda nasıl girdiği bilinmiyorDoktorlar, hastanın vücudunda çok sayıda iğne tespit edilmesine rağmen bunların vücuda nasıl girdiğinin belirlenemediğini aktardı. Hastanın kendisi ve ailesi de iğnelerin kaynağı konusunda açıklama yapamadı.Doktorlar, iğnelerin hastanın kendisi tarafından vücuduna yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Hastanın iki yıl önce de karnından iğne benzeri iki cismin çıkarıldığı ancak mevcut doktorların önceki tıbbi kayıtlara erişemediği aktarıldı. Bu nedenle o cisimlerin de kasıtlı olarak mı yoksa kazara mı vücuda girdiği bilinmiyor.Kalpte iğne vakaları son derece nadirVakanın teşhis edilmesini zorlaştıran unsurlardan biri de hastanın kalple ilgili herhangi bir belirti göstermemesi oldu. Doktorlara göre kalbe saplanan yabancı cisimler, hasta bu durumu bildirmediği sürece uzun süre fark edilmeyebilir.2024 yılında yayımlanan bir incelemede, 1967'den bu yana kendine zarar verme amacıyla kalbine iğne yerleştirildiği bildirilen yalnızca 34 vaka tespit edilmişti.Tıp literatüründe, kalbine iğne saplanmasına rağmen uzun süre yaşamını sürdüren hastaların bulunduğu da belirtiliyor. Örneğin 2010'da yayımlanan bir vaka raporunda, kalpteki dikiş iğnesinin yaklaşık iki yıl sonra çıkarıldığı aktarılmıştı.Çinli doktorlar, bilişsel engeli bulunan ve geçmişine ilişkin kesin bilgi alınamayan hastalarda bu tür yabancı cisimlerin gözden kaçabileceğine dikkat çekerek, tanı sürecinde yüksek düzeyde klinik şüphe gerektiğini vurguladı.Vaka, BMC Cardiovascular Disorders dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yeni-arastirma-dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozukluguyla-bagirsak-sorunlari-arasinda-dikkat-1108701780.html

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