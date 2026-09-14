Okulun ilk günü hava nasıl olacak? Gök gürültüsü sağanak için uyarı yapıldı
07:06 14.09.2026 (güncellendi: 07:16 14.09.2026)
© AA / Beyza Cömertİstanbul sağanak
© AA / Beyza Cömert
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül 2026 Pazartesi gününün il il hava durumunu yayımladı. Peki 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl?
Okullar bugün açılıyor. Herkesin merakla beklediği konu ise havanın nasıl olacağı. Eylül ayının 14'ü itibarıyla Türkiye genelinde hava hissedilir derecelerde soğumaya başlıyor.
İstanbul'da yaz bitti: Hava soğuyor
İstanbul'da yaz mevsiminin sonuna gelindi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
AKOM: Yağış geliyor:
AKOM’un raporuna göre İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerine Pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor. Hafta başından itibaren sıcaklıklarda da düşüş öngörülüyor. Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi için AKOM’un tahmini dikkat çekti.
Raporda İstanbul’da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu hava bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 25 derece olması öngörülürken, yağış miktarının 3-7 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.
Ankara'da hava nasıl olacak?
Ankara'da ise bugün açık bir hava var ve hava durumu 26 dereceyi gösteriyor.
İzmir'de hava durumu
İzmir ise 14 Eylül'e 29 derece ile giriyor. Kentte yağış beklentisi ise yok.
Bölge bölge ve iller bazında MGM'nin tahminleri şöyle:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve yer ye çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyıları ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık