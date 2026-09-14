https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/okulun-ilk-gunu-hava-durumu-nasil-olacak-yagis-beklentisi-var-mi-1108735747.html

Okulun ilk günü hava nasıl olacak? Gök gürültüsü sağanak için uyarı yapıldı

Okulun ilk günü hava nasıl olacak? Gök gürültüsü sağanak için uyarı yapıldı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül 2026 Pazartesi gününün il il hava durumunu yayımladı. Peki 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir hava... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T07:06+0300

2026-09-14T07:06+0300

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Okullar bugün açılıyor. Herkesin merakla beklediği konu ise havanın nasıl olacağı. Eylül ayının 14'ü itibarıyla Türkiye genelinde hava hissedilir derecelerde soğumaya başlıyor.İstanbul'da yaz bitti: Hava soğuyorİstanbul'da yaz mevsiminin sonuna gelindi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.AKOM: Yağış geliyor:AKOM’un raporuna göre İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerine Pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor. Hafta başından itibaren sıcaklıklarda da düşüş öngörülüyor. Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi için AKOM’un tahmini dikkat çekti.Raporda İstanbul’da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu hava bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 25 derece olması öngörülürken, yağış miktarının 3-7 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.Ankara'da hava nasıl olacak?Ankara'da ise bugün açık bir hava var ve hava durumu 26 dereceyi gösteriyor.İzmir'de hava durumuİzmir ise 14 Eylül'e 29 derece ile giriyor. Kentte yağış beklentisi ise yok.Bölge bölge ve iller bazında MGM'nin tahminleri şöyle: MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 26°CParçalı ve yer ye çok bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutluUŞAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluNEVŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.BOLU °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 29°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyıları ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 27°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 26°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/meteorolojiden-yeni-tahmin-bazi-bolgelerde-saganak-yagis-bircok-kentte-sicak-hava-etkisini-1108713026.html

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