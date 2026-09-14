Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/okulun-ilk-gunu-hava-durumu-nasil-olacak-yagis-beklentisi-var-mi-1108735747.html
Okulun ilk günü hava nasıl olacak? Gök gürültüsü sağanak için uyarı yapıldı
Okulun ilk günü hava nasıl olacak? Gök gürültüsü sağanak için uyarı yapıldı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül 2026 Pazartesi gününün il il hava durumunu yayımladı. Peki 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir hava... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T07:06+0300
2026-09-14T07:16+0300
türki̇ye
türkiye
akom
i̇stanbul
bugün hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107127496_0:145:2800:1720_1920x0_80_0_0_93943ee9b606fb133413ade7585ccafd.jpg
Okullar bugün açılıyor. Herkesin merakla beklediği konu ise havanın nasıl olacağı. Eylül ayının 14'ü itibarıyla Türkiye genelinde hava hissedilir derecelerde soğumaya başlıyor.İstanbul'da yaz bitti: Hava soğuyorİstanbul'da yaz mevsiminin sonuna gelindi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.AKOM: Yağış geliyor:AKOM’un raporuna göre İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerine Pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor. Hafta başından itibaren sıcaklıklarda da düşüş öngörülüyor. Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi için AKOM’un tahmini dikkat çekti.Raporda İstanbul’da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu hava bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 25 derece olması öngörülürken, yağış miktarının 3-7 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.Ankara'da hava nasıl olacak?Ankara'da ise bugün açık bir hava var ve hava durumu 26 dereceyi gösteriyor.İzmir'de hava durumuİzmir ise 14 Eylül'e 29 derece ile giriyor. Kentte yağış beklentisi ise yok.Bölge bölge ve iller bazında MGM'nin tahminleri şöyle: MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 26°CParçalı ve yer ye çok bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutluUŞAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluNEVŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.BOLU °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 29°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyıları ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 27°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 26°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/meteorolojiden-yeni-tahmin-bazi-bolgelerde-saganak-yagis-bircok-kentte-sicak-hava-etkisini-1108713026.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107127496_158:0:2643:1864_1920x0_80_0_0_b9ce4e3a98968eb5c0f8aedff3d74935.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, akom, i̇stanbul, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
türkiye, akom, i̇stanbul, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu

Okulun ilk günü hava nasıl olacak? Gök gürültüsü sağanak için uyarı yapıldı

07:06 14.09.2026 (güncellendi: 07:16 14.09.2026)
© AA / Beyza Cömertİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Beyza Cömert
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül 2026 Pazartesi gününün il il hava durumunu yayımladı. Peki 14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl?
Okullar bugün açılıyor. Herkesin merakla beklediği konu ise havanın nasıl olacağı. Eylül ayının 14'ü itibarıyla Türkiye genelinde hava hissedilir derecelerde soğumaya başlıyor.

İstanbul'da yaz bitti: Hava soğuyor

İstanbul'da yaz mevsiminin sonuna gelindi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

AKOM: Yağış geliyor:

AKOM’un raporuna göre İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerine Pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor. Hafta başından itibaren sıcaklıklarda da düşüş öngörülüyor. Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi için AKOM’un tahmini dikkat çekti.
Raporda İstanbul’da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu hava bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 25 derece olması öngörülürken, yağış miktarının 3-7 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.

Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara'da ise bugün açık bir hava var ve hava durumu 26 dereceyi gösteriyor.

İzmir'de hava durumu

İzmir ise 14 Eylül'e 29 derece ile giriyor. Kentte yağış beklentisi ise yok.

Bölge bölge ve iller bazında MGM'nin tahminleri şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve yer ye çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyıları ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji'den yeni tahmin: Bazı bölgelerde sağanak yağış, birçok kentte sıcak hava etkisini sürdürecek
12 Eylül, 09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала