https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/meteorolojiden-yeni-tahmin-bazi-bolgelerde-saganak-yagis-bircok-kentte-sicak-hava-etkisini-1108713026.html
Meteoroloji'den yeni tahmin: Bazı bölgelerde sağanak yağış, birçok kentte sıcak hava etkisini sürdürecek
Meteoroloji'den yeni tahmin: Bazı bölgelerde sağanak yağış, birçok kentte sıcak hava etkisini sürdürecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını, Van çevrelerinde ise sağanak ve... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T09:50+0300
2026-09-12T09:50+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Eylül 2026 günü için değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara BölgesiMarmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ege BölgesiEge Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Akdeniz BölgesiAkdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu Bölgesiİç Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.Batı Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/meteorolojiden-yeni-tahmin-bir-yanda-37-derece-bir-yanda-saganak-1108680043.html
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meteoro, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, bursa hava durumu, hava durumu
meteoro, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, bursa hava durumu, hava durumu
Meteoroloji'den yeni tahmin: Bazı bölgelerde sağanak yağış, birçok kentte sıcak hava etkisini sürdürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını, Van çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Eylül 2026 günü için değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Batı Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.