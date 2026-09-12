https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/meteorolojiden-yeni-tahmin-bazi-bolgelerde-saganak-yagis-bircok-kentte-sicak-hava-etkisini-1108713026.html

Meteoroloji'den yeni tahmin: Bazı bölgelerde sağanak yağış, birçok kentte sıcak hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji'den yeni tahmin: Bazı bölgelerde sağanak yağış, birçok kentte sıcak hava etkisini sürdürecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağını, Van çevrelerinde ise sağanak ve... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T09:50+0300

2026-09-12T09:50+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Eylül 2026 günü için değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara BölgesiMarmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ege BölgesiEge Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Akdeniz BölgesiAkdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu Bölgesiİç Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.Batı Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/meteorolojiden-yeni-tahmin-bir-yanda-37-derece-bir-yanda-saganak-1108680043.html

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