https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-kritik-aaat-uyarisi-ogleden-sonra-baslayacak-geceye-kadar-1108722993.html

Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile kritik saat uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, geceye kadar sürecek

Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile kritik saat uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, geceye kadar sürecek

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kritik bölgeler için ani hava değişimine işaret etti. Marmara, Batı... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T09:27+0300

2026-09-13T09:27+0300

2026-09-13T09:28+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

akdeniz

ege

batı karadeniz

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d095b9caba0aa4cbc3e6506cbfa8abf5.jpg

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları rekor seviyelerde kalmayı sürdürürken, atmosferin üst katmanlarındaki ani hareketlilik Türkiye'nin belirli hatlarında dengeleri değiştiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, belirli merkezlerde gök gürültülü sağanak yağışlar devreye giriyor. Sıcak havanın ortasında beliren bu bölgesel kırılma, dikkatleri kritik saat aralıklarına çevirdi.İstanbul ve Kuzey hattında kritik saatlerHava sıcaklıklarında genel bir düşüş görülmemesine karşın, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz hattında yerel dinamikler devreye giriyor. Özellikle İstanbul genelinde öğle saatlerinden sonra, Kırklareli çevresinde ise sabah ve öğle dilimlerinde ani sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da termometreler 26°C seviyelerinde seyrederken, oluşabilecek ani gök gürültülü sağanak yağış dalgasının yerel düzeyde etkili olacağı bildirildi.Gece saatlerine doğru ise atmosferik hareketlilik iç kesimlere ve Karadeniz kıyılarına kayıyor. Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde gün batımı sonrası sağanağın etkisini göstermesi beklenirken; İç Anadolu sınırında yer alan Çankırı çevresi de gece saatlerinde yerel yağış dalgasının etkisi altına giriyor.Doğu hattında lokal yağış, Ege ve Akdeniz’de kavurucu havaKuzeydeki hareketliliğin bir benzeri yurdun en doğu ucunda da kaydediliyor. Van'ın doğu çevrelerinde öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülürken, kentin genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Van Gölü üzerinde de yer yer yağış anında görüş mesafesinin orta seviyeye gerilemesi bekleniyor.Buna karşılık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklık rejimi hüküm sürmeye devam ediyor. Termometrelerin Denizli ve Şanlıurfa'da 37°C, Diyarbakır'da 36°C, Gaziantep'te 35°C, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise 32-34°C bandında ölçüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği netleşmiş durumda.Denizlerde rüzgar sertleşiyor: Kuzey Ege alarmdaHavadaki bu bölünme denizlere de doğrudan yansıyor. Yapılan uyarılara göre Kuzey Ege açıklarında sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın 5 ila 7 kuvvetine ulaşarak fırtınamsı bir karakter kazanacağı tahmin ediliyor. Dalga boyunun bölgenin kuzeyinde yer yer 3 metreye kadar tırmanması bekleniyor.Benzer şekilde Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlü rüzgarın 4 ila 6 kuvvetine çıkması ve dalga yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması öngörülüyor. Batı Karadeniz'in batısında ise akşam saatlerine kadar dalga boyunun 2,5 metreyi bulabileceği belirtilerek deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetleri için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/15-yasindaki-cocuk-okyanusun-ortasinda-2-gun-hayatta-kaldi-1108717991.html

türki̇ye

akdeniz

ege

batı karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, akdeniz, ege, batı karadeniz, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu