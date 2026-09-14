Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/motorine-zam-bekleniyor-1108747794.html
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıta peş peşe zamma neden oldu. 2 gün önce benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorine... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T12:05+0300
2026-09-14T12:05+0300
ekonomi̇
motorin
brent petrol
benzin
zam
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104204/95/1042049573_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f88e554dfed71ab83dccb48709cdae90.jpg
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz cuma günü 110 dolar sınırına kadar çıkarak son 4 ayın zirvesini görmüştü. Bugün ise brent petrol 107,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta üst üste zamlara yol açtı.Üst üste 2 zam12 Eylül Cumartesi günü benzine 3 lira 20 kuruş zam gelmişti. Aradan geçen 2 günün üzerinde bu kez de motorine büyük bir zam kapıda.6.62 lira zamTürkiye gazetesi haberine göre motorinin litresi 6 lira 62 TL artacak. Böylece motorinin fiyatı bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak.Motorin 100 liraya ilerliyorTürkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 82.88 TL'den satılıyor. Hakkari'de şu an 91.88 TL olan motorinin litresi ise zamdan sonra 98 lira 55 kuruşa çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/petrol-fiyatlari-mayistan-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1108674554.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104204/95/1042049573_137:0:886:562_1920x0_80_0_0_b42d49848ae2dd31d50518ce8eee8507.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorin, brent petrol, benzin, zam, akaryakıt
motorin, brent petrol, benzin, zam, akaryakıt

Motorine zam bekleniyor

12:05 14.09.2026
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA
Abone ol
Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıta peş peşe zamma neden oldu. 2 gün önce benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorine büyük bir zam geliyor.
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz cuma günü 110 dolar sınırına kadar çıkarak son 4 ayın zirvesini görmüştü. Bugün ise brent petrol 107,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta üst üste zamlara yol açtı.

Üst üste 2 zam

12 Eylül Cumartesi günü benzine 3 lira 20 kuruş zam gelmişti. Aradan geçen 2 günün üzerinde bu kez de motorine büyük bir zam kapıda.

6.62 lira zam

Türkiye gazetesi haberine göre motorinin litresi 6 lira 62 TL artacak. Böylece motorinin fiyatı bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak.

Motorin 100 liraya ilerliyor

Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 82.88 TL'den satılıyor. Hakkari'de şu an 91.88 TL olan motorinin litresi ise zamdan sonra 98 lira 55 kuruşa çıkacak.
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
EKONOMİ
Petrol fiyatları mayıstan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
10 Eylül, 21:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала