https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/motorine-zam-bekleniyor-1108747794.html
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıta peş peşe zamma neden oldu. 2 gün önce benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorine... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T12:05+0300
2026-09-14T12:05+0300
2026-09-14T12:05+0300
ekonomi̇
motorin
brent petrol
benzin
zam
akaryakıt
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Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz cuma günü 110 dolar sınırına kadar çıkarak son 4 ayın zirvesini görmüştü. Bugün ise brent petrol 107,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta üst üste zamlara yol açtı.Üst üste 2 zam12 Eylül Cumartesi günü benzine 3 lira 20 kuruş zam gelmişti. Aradan geçen 2 günün üzerinde bu kez de motorine büyük bir zam kapıda.6.62 lira zamTürkiye gazetesi haberine göre motorinin litresi 6 lira 62 TL artacak. Böylece motorinin fiyatı bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak.Motorin 100 liraya ilerliyorTürkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 82.88 TL'den satılıyor. Hakkari'de şu an 91.88 TL olan motorinin litresi ise zamdan sonra 98 lira 55 kuruşa çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/petrol-fiyatlari-mayistan-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1108674554.html
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motorin, brent petrol, benzin, zam, akaryakıt
motorin, brent petrol, benzin, zam, akaryakıt
Motorine zam bekleniyor
Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıta peş peşe zamma neden oldu. 2 gün önce benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorine büyük bir zam geliyor.
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz cuma günü 110 dolar sınırına kadar çıkarak son 4 ayın
zirvesini görmüştü. Bugün ise brent petrol 107,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta üst üste zamlara yol açtı.
12 Eylül Cumartesi günü benzine 3 lira 20 kuruş zam gelmişti. Aradan geçen 2 günün üzerinde bu kez de motorine büyük bir zam kapıda.
Türkiye gazetesi haberine göre motorinin litresi 6 lira 62 TL artacak. Böylece motorinin fiyatı bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak.
Motorin 100 liraya ilerliyor
Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 82.88 TL'den satılıyor. Hakkari'de şu an 91.88 TL olan motorinin litresi ise zamdan sonra 98 lira 55 kuruşa çıkacak.