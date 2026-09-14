https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/motorine-zam-bekleniyor-1108747794.html

Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıta peş peşe zamma neden oldu. 2 gün önce benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorine... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T12:05+0300

2026-09-14T12:05+0300

2026-09-14T12:05+0300

ekonomi̇

motorin

brent petrol

benzin

zam

akaryakıt

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Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz cuma günü 110 dolar sınırına kadar çıkarak son 4 ayın zirvesini görmüştü. Bugün ise brent petrol 107,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta üst üste zamlara yol açtı.Üst üste 2 zam12 Eylül Cumartesi günü benzine 3 lira 20 kuruş zam gelmişti. Aradan geçen 2 günün üzerinde bu kez de motorine büyük bir zam kapıda.6.62 lira zamTürkiye gazetesi haberine göre motorinin litresi 6 lira 62 TL artacak. Böylece motorinin fiyatı bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak.Motorin 100 liraya ilerliyorTürkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 82.88 TL'den satılıyor. Hakkari'de şu an 91.88 TL olan motorinin litresi ise zamdan sonra 98 lira 55 kuruşa çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/petrol-fiyatlari-mayistan-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1108674554.html

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motorin, brent petrol, benzin, zam, akaryakıt