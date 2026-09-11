https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/benzine-zam-geliyor-pompaya-ne-zaman-yansiyacak-1108686723.html
Benzine zam geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
Benzine zam geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış yapılması bekleniyor. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T10:54+0300
2026-09-11T10:54+0300
2026-09-11T10:54+0300
ekonomi̇
benzin
zam
petrol
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Petrol fiyatlarının 105 doları aşması ve ABD-İran savaşının 2029 yılından sonra biteceğine dair beklentiler akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor.Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 3,20 lira artış yapılması bekleniyor.Değişikliklerin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.Benzin ne kadar olacak?Benzin İstanbul'da 80,21 lira, Ankara'da 81,18 lira, İzmir'de 81,46 lira, doğu illerinde ise 82,81 liradan satılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/petrol-fiyatlari-mayistan-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1108674554.html
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benzin, zam, petrol
Benzine zam geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatlarının 105 doları aşması ve ABD-İran savaşının 2029 yılından sonra biteceğine dair beklentiler akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 3,20 lira artış yapılması bekleniyor.
Değişikliklerin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Benzin İstanbul'da 80,21 lira, Ankara'da 81,18 lira, İzmir'de 81,46 lira, doğu illerinde ise 82,81 liradan satılması bekleniyor.