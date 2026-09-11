https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/benzine-zam-geliyor-pompaya-ne-zaman-yansiyacak-1108686723.html

Benzine zam geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?

Benzine zam geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış yapılması bekleniyor. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T10:54+0300

2026-09-11T10:54+0300

2026-09-11T10:54+0300

ekonomi̇

benzin

zam

petrol

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Petrol fiyatlarının 105 doları aşması ve ABD-İran savaşının 2029 yılından sonra biteceğine dair beklentiler akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor.Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 3,20 lira artış yapılması bekleniyor.Değişikliklerin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.Benzin ne kadar olacak?Benzin İstanbul'da 80,21 lira, Ankara'da 81,18 lira, İzmir'de 81,46 lira, doğu illerinde ise 82,81 liradan satılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/petrol-fiyatlari-mayistan-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1108674554.html

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benzin, zam, petrol