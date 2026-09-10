https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/petrol-fiyatlari-mayistan-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1108674554.html

Petrol fiyatları mayıstan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Petrol fiyatları mayıstan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı mayıs... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T21:12+0300

2026-09-10T21:12+0300

2026-09-10T21:12+0300

ekonomi̇

brent petrol

brent petrolün varil fiyatı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma aramadığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.Brent petrolün varil fiyatı mayıstan bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı. Emtia uzmanları, İran'la yaşanan çıkmazın uzaması halinde Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da akaryakıt fiyatları 2 euro seviyesini aştı. ABD'de ise ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 4.27 dolara ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/avrupa-merkez-bankasindan-enflasyon-hamlesi-faiz-yuzde-25e-yukseltildi-1108667518.html

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