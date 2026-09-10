https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/petrol-fiyatlari-mayistan-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1108674554.html
Petrol fiyatları mayıstan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Petrol fiyatları mayıstan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı mayıs... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T21:12+0300
2026-09-10T21:12+0300
2026-09-10T21:12+0300
ekonomi̇
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brent petrolün varil fiyatı
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benzin istasyonu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma aramadığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.Brent petrolün varil fiyatı mayıstan bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı. Emtia uzmanları, İran'la yaşanan çıkmazın uzaması halinde Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da akaryakıt fiyatları 2 euro seviyesini aştı. ABD'de ise ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 4.27 dolara ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/avrupa-merkez-bankasindan-enflasyon-hamlesi-faiz-yuzde-25e-yukseltildi-1108667518.html
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brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, benzin, benzin fiyatları, benzin istasyonu, mazot, motorin
brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, benzin, benzin fiyatları, benzin istasyonu, mazot, motorin
Petrol fiyatları mayıstan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma aramadığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.
Brent petrolün varil fiyatı mayıstan bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı. Emtia uzmanları, İran'la yaşanan çıkmazın uzaması halinde Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.
İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da akaryakıt fiyatları 2 euro seviyesini aştı. ABD'de ise ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 4.27 dolara ulaştı.