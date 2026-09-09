https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/isvec-goc-politikasini-degistirdi-ulkeyi-terk-edene-36-bin-dolar-1108611801.html

İsveç göç politikasını değiştirdi: Ülkeyi terk edene 36 bin dolar

İsveç göç politikasını değiştirdi: Ülkeyi terk edene 36 bin dolar

Sputnik Türkiye

Göç politikasında son yıllarda köklü değişikliklere giden İsveç, ülkeden gönüllü olarak ayrılan belirli göçmenlere 350 bin İsveç kronuna kadar geri dönüş... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T08:19+0300

2026-09-09T08:19+0300

2026-09-09T08:19+0300

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Bir dönem Avrupa'nın sığınmacılara en açık ülkelerinden biri olarak gösterilen İsveç, göç politikasında son 10 yılda yaşanan dönüşümün ardından dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi.Sağ koalisyon hükümeti, 2026'nın başından itibaren AB dışından gelen ve belirli ikamet koşullarını karşılayan yabancıların gönüllü geri dönüşünü teşvik etmek amacıyla kişi başına 350 bin İsveç kronuna kadar mali destek sağlamaya başladı.Söz konusu tutar yaklaşık 36 bin dolara karşılık geliyor. Hükümet, uygulamayla İsveç'ten gönüllü geri dönüşlerin artırılmasını hedefliyor.2015'ten 2025'e göç politikasında büyük değişimYeni uygulama, İsveç'in 2015'ten bu yana izlediği göç politikasındaki dönüşümün son halkalarından biri oldu.Ülke, Avrupa'daki büyük göç dalgasının yaşandığı 2015 yılında yaklaşık 163 bin sığınmacı kabul etmiş, nüfusa oranla en fazla sığınmacı alan Avrupa ülkelerinden biri haline gelmişti.Aradan geçen 10 yılda tablo büyük ölçüde değişti. Ülkeye yönelik sığınma başvurularının sayısı 2025'e gelindiğinde 2015 seviyesinin yaklaşık yüzde 96 altına geriledi.Program için 1,3 milyar kronluk bütçeİsveç hükümeti, geri dönüş programı için toplam 1,3 milyar İsveç kronluk bütçe ayırdı. Programın farklı dillerde tanıtımının yapılması da planın önemli parçalarından biri haline geldi.Başbakan Ulf Kristersson, gönüllü geri dönüşlerin artırılmasının hükümetin göç politikasındaki öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.Hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise programın en güçlü savunucuları arasında yer alıyor.Otobüslere geri dönüş ilanları asıldıİsveç Demokratları, programın tanıtımı için dikkat çeken bir kampanyaya da imza attı.Parti, temmuz ayında otobüslere astığı ilanlarla özellikle Somalili göçmenlere seslenerek geri dönüş desteğinin koşullarını tanıttı.Hükümet de programı resmi internet kanalları üzerinden farklı dillerde duyurarak ülkede yaşayan yabancıların uygulamadan haberdar edilmesini amaçladı.İsveç'in uygulaması Almanya'da da gündemdeİsveç'in yeni politikası ülke sınırlarını aşarak Avrupa'daki göç tartışmasının da gündemine girdi.Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde yüksek oy alan Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bazı isimler, İsveç'in gönüllü geri dönüşlere yönelik mali teşvik politikasını olumlu karşıladıklarını açıkladı.Göç uzmanları ise yüksek miktarda mali destek verilmesinin gönüllü geri dönüşleri büyük ölçüde artırdığına dair yeterli kanıt bulunmadığını belirterek bu tür programların etkisinin sınırlı kalabileceğini savunuyor.36 bin dolarlık teşvike rağmen yalnızca 171 kişiProgramın ilk aylarına ilişkin veriler de tartışmanın merkezinde bulunuyor.Yıl başından bu yana mali teşvikten yararlanarak İsveç'ten ayrılmayı kabul edenlerin sayısının 171'de kaldığı bildirildi.Bu rakam, 10,6 milyon nüfuslu ve yaklaşık 2 milyon yabancı doğumlu kişinin yaşadığı ülkede programın etkisine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.İsveç Demokratlarından vatandaşlık önerisiİsveç Demokratları, geri dönüş programının kapsamının daha da genişletilmesini istiyor.Parti, mali teşvikin yalnızca ikamet iznine sahip yabancılarla sınırlı tutulmamasını, İsveç vatandaşlığına geçmiş göçmenlerin de vatandaşlıktan feragat etmeleri şartıyla programdan yararlanabilmesini önerdi.Muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri ise Başbakan Kristersson hükümetinin göç politikasını eleştirerek uygulamaların toplumsal ayrışmayı derinleştirebileceğini savunuyor.Göçmenler neden İsveç'ten ayrılmak istemiyor?Stockholm'ün Sätra banliyösünde yaşayan farklı ülkelerden göçmenler, yüksek miktardaki mali teşvikten haberdar olduklarını ancak İsveç'te yaşamaya devam etmek istediklerini ifade etti.Sudan'daki baskılardan kaçarak sekiz yıl önce İsveç'e yerleşen ve sanatçı olarak çalışan Elena Ibrahim, ülkede özgür bir yaşam sürdüğünü ve geri dönmeyi düşünmediğini söyledi.Stockholm Camisi İmamı Mahmoud Khalfi ise yeni göç politikalarının ülkedeki Müslüman nüfusun bir bölümünde endişeye yol açtığını belirtti.'Herkesin başka bir ülkeye gitme seçeneği yok'Khalfi, eğitimli ve ekonomik imkanlara sahip kişilerin farklı ülkelere taşınma seçeneği bulunabileceğini, ancak aynı imkanlara sahip olmayan göçmenler açısından durumun farklı olduğunu savundu.Bu nedenle mali geri dönüş teşviklerinin göç ve entegrasyonla ilgili temel sorunları tek başına çözemeyeceğini ileri sürdü.Tartışmalar, İsveç'teki seçim sürecinde göç politikasının yeniden en önemli siyasi başlıklardan biri haline geldiğini gösteriyor.İsveç vatandaşlık şartlarını da sıkılaştırdıİsveç hükümetinin göç politikasındaki değişiklikleri yalnızca geri dönüş teşvikiyle sınırlı değil.Yönetim, ülkede uzun süreli kalış ve vatandaşlığa geçiş şartlarını da sıkılaştırmaya yönelik bir dizi düzenlemeyi gündeme aldı.Vatandaşlık sürecinde İsveççe dil bilgisi ve ülkeye ilişkin temel bilgi şartlarının güçlendirilmesi de hükümetin entegrasyon politikasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.İsveç'te göç politikası seçim gündemindeİsveç'te yaklaşan seçimler öncesinde göç, vatandaşlık ve entegrasyon politikaları siyasi mücadelenin en önemli başlıkları arasında bulunuyor.Bir tarafta hükümet ve İsveç Demokratları göçün azaltılması, gönüllü geri dönüşlerin artırılması ve vatandaşlık şartlarının sıkılaştırılmasını savunurken, muhalefet ve insan hakları örgütleri politikaların toplumsal sonuçlarına dikkat çekiyor.Yaklaşık 36 bin dolara ulaşan geri dönüş desteği, İsveç'in 2015'teki açık kapı politikasından bugünkü daha sıkı göç rejimine geçişinin en dikkat çekici göstergelerinden biri haline gelmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ingilterede-havacilik-krizi-bine-yakin-ucus-iptal-edildi-1108610431.html

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