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İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?
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İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün, trafik yoğunluğu oluştu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
altunizade
i̇stanbul
trafik
okul
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Okullarda bugün ilk zil çalıyor. Peki İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı mı?Haftanın ilk iş günü: Trafik yoğunluğu başladıİstanbul Altunizade'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Trafik yoğunluğu yüzde 53İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim döneminin ilk günü, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.14'te trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Kadıköy ve Şişli D-100'de oluşan trafik kameralara yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankaralilar-dikkat-bugun-bazi-yollar-trafige-kapali-1108737404.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), altunizade, i̇stanbul, trafik, okul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), altunizade, i̇stanbul, trafik, okul

İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?

08:15 14.09.2026 (güncellendi: 08:33 14.09.2026)
© Adem Kutucuİstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl? - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Adem Kutucu
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İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün, trafik yoğunluğu oluştu.
Okullarda bugün ilk zil çalıyor. Peki İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı mı?

Haftanın ilk iş günü: Trafik yoğunluğu başladı

İstanbul Altunizade'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 53

İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim döneminin ilk günü, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.14'te trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Kadıköy ve Şişli D-100'de oluşan trafik kameralara yansıdı.
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar trafiğe kapalı
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