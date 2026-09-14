https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/istanbulda-okullarin-acildigi-ilk-gun-trafik-nasil-1108738665.html

İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?

İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün, trafik yoğunluğu oluştu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T08:15+0300

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yaşam

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

altunizade

i̇stanbul

trafik

okul

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Okullarda bugün ilk zil çalıyor. Peki İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı mı?Haftanın ilk iş günü: Trafik yoğunluğu başladıİstanbul Altunizade'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Trafik yoğunluğu yüzde 53İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim döneminin ilk günü, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.14'te trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Kadıköy ve Şişli D-100'de oluşan trafik kameralara yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankaralilar-dikkat-bugun-bazi-yollar-trafige-kapali-1108737404.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), altunizade, i̇stanbul, trafik, okul