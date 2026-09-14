https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/istanbulda-okullarin-acildigi-ilk-gun-trafik-nasil-1108738665.html
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün, trafik yoğunluğu oluştu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T08:15+0300
2026-09-14T08:15+0300
2026-09-14T08:33+0300
yaşam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
altunizade
i̇stanbul
trafik
okul
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Okullarda bugün ilk zil çalıyor. Peki İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı mı?Haftanın ilk iş günü: Trafik yoğunluğu başladıİstanbul Altunizade'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Trafik yoğunluğu yüzde 53İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim döneminin ilk günü, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.14'te trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Kadıköy ve Şişli D-100'de oluşan trafik kameralara yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankaralilar-dikkat-bugun-bazi-yollar-trafige-kapali-1108737404.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), altunizade, i̇stanbul, trafik, okul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), altunizade, i̇stanbul, trafik, okul
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik nasıl?
08:15 14.09.2026 (güncellendi: 08:33 14.09.2026)
İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk gün, trafik yoğunluğu oluştu.
Okullarda bugün ilk zil çalıyor. Peki İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı mı?
Haftanın ilk iş günü: Trafik yoğunluğu başladı
İstanbul Altunizade'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Trafik yoğunluğu yüzde 53
İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim döneminin ilk günü, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.14'te trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Kadıköy ve Şişli D-100'de oluşan trafik kameralara yansıdı.