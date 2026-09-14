https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankaralilar-dikkat-bugun-bazi-yollar-trafige-kapali-1108737404.html

Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar trafiğe kapalı

Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar trafiğe kapalı

Sputnik Türkiye

Ankara'da bazı yollar bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T07:34+0300

2026-09-14T07:34+0300

2026-09-14T07:34+0300

türki̇ye

türkiye

ankara

kapalı yollar

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Ankaralıları okulların açıldığı ilk gün ilgilendiren bir haber var. Emniyet bazı yolların kapalı olacağını duyurdu.Tören düzenlenecek: Hangi yollar kapalı?Ankara Emniyet Müdürlüğü bugün Ankara'da düzenlenecek tören nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu.Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:Erdoğan da katılacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/okulun-ilk-gunu-hava-durumu-nasil-olacak-yagis-beklentisi-var-mi-1108735747.html

türki̇ye

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türkiye, ankara, kapalı yollar