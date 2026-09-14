Ankaralılar dikkat: Bugün bazı yollar trafiğe kapalı
© AAAnkara trafik
© AA
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Ankara'da bazı yollar bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatılacak.
Ankaralıları okulların açıldığı ilk gün ilgilendiren bir haber var. Emniyet bazı yolların kapalı olacağını duyurdu.
Tören düzenlenecek: Hangi yollar kapalı?
Ankara Emniyet Müdürlüğü bugün Ankara'da düzenlenecek tören nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yarın saat 14.00'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" nedeniyle, saat 06.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656, 1699, 5346, 5350 caddeleri ile buralara bağlanan yolların tamamı, ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak."
Erdoğan da katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027
Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.
Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.