https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/iskocya-galler-ve-kuzey-irlandadan-londraya-ortak-cagri-bagimsizlik-referandumu-istiyorlar-1108751226.html

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzaları attı: Westminster'ın devri sona eriyor

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzaları attı: Westminster'ın devri sona eriyor

Sputnik Türkiye

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları, Londra'dan bölgelerinde bağımsızlık referandumları düzenleme hakkı talep eden ortak bildiriye imza attı... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T13:40+0300

2026-09-14T13:40+0300

2026-09-14T13:46+0300

dünya

galler

birleşik krallık

kuzey i̇rlanda

i̇skoçya

bağımsızlık

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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları, Birleşik Krallık hükümetinden kendi bölgelerinde bağımsızlık referandumu düzenlenmesine izin verilmesini talep eden ortak bildiriye imza attı.İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın milliyetçi başbakanları, "Westminster'ın devrinin kapandığını" ve "bu adalardaki siyasi tablonun değişmekte olduğunu" ilan ettiler.İmza töreni, tarihi olarak Kelt bölgeleri arasındaki işbirliğinin ele alınacağı zirve kapsamında Galler'in başkenti Cardiff'te yapıldı.Başbakanlar, İngiliz hükümetine İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki anayasal değişimin hazırlanması, planlanması ve hayata geçirilmesini kolaylaştırması çağrısında bulunacak.Referandumların önünü açacakOrtak girişimin merkezinde ise bölgelerin kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkı bulunuyor. Liderlerin imzaladığı mutabakat zaptında, Londra'dan bağımsızlık konusunda halk oylaması yapılmasının önünün açılması talep ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/birlesik-krallikta-ayrilikci-liderler-bulusuyor-referandum-icin-ortak-adim-1108728292.html

galler

birleşik krallık

kuzey i̇rlanda

i̇skoçya

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