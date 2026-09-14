https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/iskocya-galler-ve-kuzey-irlandadan-londraya-ortak-cagri-bagimsizlik-referandumu-istiyorlar-1108751226.html
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzaları attı: Westminster'ın devri sona eriyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzaları attı: Westminster'ın devri sona eriyor
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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları, Londra'dan bölgelerinde bağımsızlık referandumları düzenleme hakkı talep eden ortak bildiriye imza attı... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T13:40+0300
2026-09-14T13:40+0300
2026-09-14T13:46+0300
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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları, Birleşik Krallık hükümetinden kendi bölgelerinde bağımsızlık referandumu düzenlenmesine izin verilmesini talep eden ortak bildiriye imza attı.İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın milliyetçi başbakanları, "Westminster'ın devrinin kapandığını" ve "bu adalardaki siyasi tablonun değişmekte olduğunu" ilan ettiler.İmza töreni, tarihi olarak Kelt bölgeleri arasındaki işbirliğinin ele alınacağı zirve kapsamında Galler'in başkenti Cardiff'te yapıldı.Başbakanlar, İngiliz hükümetine İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki anayasal değişimin hazırlanması, planlanması ve hayata geçirilmesini kolaylaştırması çağrısında bulunacak.Referandumların önünü açacakOrtak girişimin merkezinde ise bölgelerin kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkı bulunuyor. Liderlerin imzaladığı mutabakat zaptında, Londra'dan bağımsızlık konusunda halk oylaması yapılmasının önünün açılması talep ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/birlesik-krallikta-ayrilikci-liderler-bulusuyor-referandum-icin-ortak-adim-1108728292.html
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galler, birleşik krallık, kuzey i̇rlanda, i̇skoçya, bağımsızlık
galler, birleşik krallık, kuzey i̇rlanda, i̇skoçya, bağımsızlık
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzaları attı: Westminster'ın devri sona eriyor
13:40 14.09.2026 (güncellendi: 13:46 14.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları, Londra'dan bölgelerinde bağımsızlık referandumları düzenleme hakkı talep eden ortak bildiriye imza attı. Başbakanlar, Birleşik Krallık'tan ayrılmayı öngören mutabakat zaptını imzalarken "Westminster'ın devri sona eriyor" mesajı verdi.
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları, Birleşik Krallık hükümetinden kendi bölgelerinde bağımsızlık referandumu düzenlenmesine izin verilmesini talep eden ortak bildiriye imza attı.
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın milliyetçi başbakanları, "Westminster'ın devrinin kapandığını" ve "bu adalardaki siyasi tablonun değişmekte olduğunu" ilan ettiler.
İmza töreni, tarihi olarak Kelt bölgeleri arasındaki işbirliğinin ele alınacağı zirve kapsamında Galler'in başkenti Cardiff'te yapıldı.
Zirve öncesinde yayımlanan ortak açıklamada liderler, bölgeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve "anayasal değişimin"
teşvik edilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını belirtti. "Anayasal değişim" ifadesinin, Birleşik Krallık'tan daha fazla yetki devri veya doğrudan bağımsızlık anlamına gelebileceği değerlendiriliyor.
Başbakanlar, İngiliz hükümetine İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki anayasal değişimin hazırlanması, planlanması ve hayata geçirilmesini kolaylaştırması çağrısında bulunacak.
Referandumların önünü açacak
Ortak girişimin merkezinde ise bölgelerin kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkı bulunuyor. Liderlerin imzaladığı mutabakat zaptında, Londra'dan bağımsızlık konusunda halk oylaması yapılmasının önünün açılması talep ediliyor.