https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/birlesik-krallikta-ayrilikci-liderler-bulusuyor-referandum-icin-ortak-adim-1108728292.html
Birleşik Krallık'ta bağımsızlık yanlısı liderler buluşuyor: Referandum için ortak adım
Birleşik Krallık'ta bağımsızlık yanlısı liderler buluşuyor: Referandum için ortak adım
Sputnik Türkiye
İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'deki bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri, yarın Cardiff'te bir araya gelecek. Görüşmede kendi kaderini tayin etme hakkı... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T15:02+0300
2026-09-13T15:02+0300
2026-09-13T15:22+0300
dünya
john swinney
mary lou mcdonald
kuzey i̇rlanda
i̇skoçya
galler
birleşik krallık
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Birleşik Krallık çatısı altında yer alan dört ülkeden üçünde bölgesel başbakanlık görevini yürüten bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri, Galler'de kendi kaderini tayin etme hakkı ve ortak çıkarları görüşmek üzere bir araya gelecek.İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de iktidarda bulunan bağımsızlık yanlısı partilerden yapılan açıklamaya göre, liderler John Swinney, Michelle O'Neill ve Rhun ap Iorwerth, yarın Galler'in başkenti Cardiff'te buluşarak üç bölgeyi ilgilendiren ortak meseleleri masaya yatıracak.'Bölgesel Başbakan' unvanı yerine İskoçya Ulusal Partisi (SNP), Sinn Fein ve Plaid Cymru liderleri unvanlarıyla buluşacak üç isme, İrlanda Cumhuriyeti'nin milliyetçi partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald da katılacak.Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth'in liderliğinde yapılacak görüşmede, kendi kaderini tayin etme hakkı ile Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere dışındaki üç ülke olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ortak çıkarları ele alınacak.İngiliz The Telegraph gazetesi ise üç liderin bağımsızlık referandumu için mutabakat zaptı imzalayacağını duyurdu.Bağımsızlık talebini yinelemek için hazırlanan belgeyi imzalayacak olan üç lider, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a bu hedef doğrultusunda daha fazla baskı yapmayı amaçlıyor.Bağımsızlık yanlıları Galler ve İskoçya'da tek başına iktidarGaller ve İskoçya'da bağımsızlık yanlısı partiler, çoğunluğa sahip olmasa da tek başına iktidarda bulunuyor. Parlamentosunda net bir bağımsızlık yanlısı üstünlüğünün görülmediği Kuzey İrlanda'da ise 'güç paylaşımı' modeli uygulanıyor.Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın farklı partilerden seçildiği Kuzey İrlanda'da, iki isim de eşit güce sahip olmak zorunda. Kuzey İrlanda'da Bölgesel Başbakanlık koltuğunda bağımsızlık yanlısı O'Neill, Başbakan Yardımcılığı koltuğunda ise İngiltere yanlısı Emma Little-Pengelly oturuyor.İngiltere Başbakanı Burnham ise Kuzey İrlanda'da halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'ta kalmak istediğini savunuyor.Trump, birleşik İrlanda'nın harika olacağını söylemiştiİngiltere Başbakanı Burnham, daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey İrlanda ve İskoçya bağımsızlık referandumlarını desteklemeyeceğini ve yasalara uygun olmayacağını söylemişti.Dün İrlanda Başbakanı Micheal Martin'le bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini istediğini ve bunun harika olacağını ifade etmişti.
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john swinney, mary lou mcdonald, kuzey i̇rlanda, i̇skoçya, galler, birleşik krallık
john swinney, mary lou mcdonald, kuzey i̇rlanda, i̇skoçya, galler, birleşik krallık
Birleşik Krallık'ta bağımsızlık yanlısı liderler buluşuyor: Referandum için ortak adım
15:02 13.09.2026 (güncellendi: 15:22 13.09.2026)
İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'deki bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri, yarın Cardiff'te bir araya gelecek. Görüşmede kendi kaderini tayin etme hakkı ve ortak çıkarlar ele alınırken, üç liderin bağımsızlık referandumu için mutabakat zaptı imzalayacağı bildirildi.
Birleşik Krallık çatısı altında yer alan dört ülkeden üçünde bölgesel başbakanlık görevini yürüten bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri, Galler'de kendi kaderini tayin etme hakkı ve ortak çıkarları görüşmek üzere bir araya gelecek.
İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de iktidarda bulunan bağımsızlık yanlısı partilerden yapılan açıklamaya göre, liderler John Swinney, Michelle O'Neill ve Rhun ap Iorwerth, yarın Galler'in başkenti Cardiff'te buluşarak üç bölgeyi ilgilendiren ortak meseleleri masaya yatıracak.
'Bölgesel Başbakan' unvanı yerine İskoçya Ulusal Partisi (SNP), Sinn Fein ve Plaid Cymru liderleri unvanlarıyla buluşacak üç isme, İrlanda Cumhuriyeti'nin milliyetçi partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald da katılacak.
Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth'in liderliğinde yapılacak görüşmede, kendi kaderini tayin etme hakkı ile Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere dışındaki üç ülke olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ortak çıkarları ele alınacak.
İngiliz The Telegraph gazetesi ise üç liderin bağımsızlık referandumu için mutabakat zaptı imzalayacağını duyurdu.
Bağımsızlık talebini yinelemek için hazırlanan belgeyi imzalayacak olan üç lider, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a bu hedef doğrultusunda daha fazla baskı yapmayı amaçlıyor.
Bağımsızlık yanlıları Galler ve İskoçya'da tek başına iktidar
Galler ve İskoçya'da bağımsızlık yanlısı partiler, çoğunluğa sahip olmasa da tek başına iktidarda bulunuyor. Parlamentosunda net bir bağımsızlık yanlısı üstünlüğünün görülmediği Kuzey İrlanda'da ise 'güç paylaşımı' modeli uygulanıyor.
Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın farklı partilerden seçildiği Kuzey İrlanda'da, iki isim de eşit güce sahip olmak zorunda. Kuzey İrlanda'da Bölgesel Başbakanlık koltuğunda bağımsızlık yanlısı O'Neill, Başbakan Yardımcılığı koltuğunda ise İngiltere yanlısı Emma Little-Pengelly oturuyor.
İngiltere Başbakanı Burnham ise Kuzey İrlanda'da halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'ta kalmak istediğini savunuyor.
Trump, birleşik İrlanda'nın harika olacağını söylemişti
İngiltere Başbakanı Burnham, daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey İrlanda ve İskoçya bağımsızlık referandumlarını desteklemeyeceğini ve yasalara uygun olmayacağını söylemişti.
Dün İrlanda Başbakanı Micheal Martin'le bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini istediğini ve bunun harika olacağını ifade etmişti.
İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney ise buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burnham, Birleşik Krallık'ın son başbakanı olmaya hazır olsun. Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, bağımsızlık yanlısı iktidarlarca yönetiliyor." demişti.