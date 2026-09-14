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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-fidan-suriyenin-yaninda-olmayi-surdurecegiz-1108762565.html
Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz
Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da çeşitli tarihi ve dini mekanları ziyaret etti. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muhyiddin İbnü'l-Arabi Camisi ve Türbesi, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi, Selahaddin Eyyubi Türbesi, Türk Hava Şehitliği, Emevi Camisi ve Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret etti.Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/disisleri-bakani-fidan-samda-konustu-cumhurbaskanimiz-yakin-gelecekte-suriyeyi-ziyaret-edecek-1108729072.html
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hakan fidan, ortadoğu, şam, suriye, ziyaret, resmi ziyaret, emevi camii
hakan fidan, ortadoğu, şam, suriye, ziyaret, resmi ziyaret, emevi camii

Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz

20:17 14.09.2026
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da çeşitli tarihi ve dini mekanları ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muhyiddin İbnü'l-Arabi Camisi ve Türbesi, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi, Selahaddin Eyyubi Türbesi, Türk Hava Şehitliği, Emevi Camisi ve Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret etti.
Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Havalimanı’nda karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
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Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da konuştu: 'Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek'
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