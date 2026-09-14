https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-fidan-suriyenin-yaninda-olmayi-surdurecegiz-1108762565.html

Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz

Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da çeşitli tarihi ve dini mekanları ziyaret etti. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T20:17+0300

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türki̇ye

hakan fidan

ortadoğu

şam

suriye

ziyaret

resmi ziyaret

emevi camii

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muhyiddin İbnü'l-Arabi Camisi ve Türbesi, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi, Selahaddin Eyyubi Türbesi, Türk Hava Şehitliği, Emevi Camisi ve Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret etti.Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/disisleri-bakani-fidan-samda-konustu-cumhurbaskanimiz-yakin-gelecekte-suriyeyi-ziyaret-edecek-1108729072.html

türki̇ye

şam

suriye

emevi camii

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hakan fidan, ortadoğu, şam, suriye, ziyaret, resmi ziyaret, emevi camii