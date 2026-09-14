https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-fidan-suriyenin-yaninda-olmayi-surdurecegiz-1108762565.html
Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz
Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da çeşitli tarihi ve dini mekanları ziyaret etti. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T20:17+0300
2026-09-14T20:17+0300
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ortadoğu
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suriye
ziyaret
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emevi camii
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muhyiddin İbnü'l-Arabi Camisi ve Türbesi, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi, Selahaddin Eyyubi Türbesi, Türk Hava Şehitliği, Emevi Camisi ve Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret etti.Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/disisleri-bakani-fidan-samda-konustu-cumhurbaskanimiz-yakin-gelecekte-suriyeyi-ziyaret-edecek-1108729072.html
türki̇ye
şam
suriye
emevi camii
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hakan fidan, ortadoğu, şam, suriye, ziyaret, resmi ziyaret, emevi camii
hakan fidan, ortadoğu, şam, suriye, ziyaret, resmi ziyaret, emevi camii
Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da çeşitli tarihi ve dini mekanları ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muhyiddin İbnü'l-Arabi Camisi ve Türbesi, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi, Selahaddin Eyyubi Türbesi, Türk Hava Şehitliği, Emevi Camisi ve Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret etti.
Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.