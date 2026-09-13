https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/disisleri-bakani-fidan-samda-konustu-cumhurbaskanimiz-yakin-gelecekte-suriyeyi-ziyaret-edecek-1108729072.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da konuştu: 'Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek'

Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da konuştu: 'Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmesinin planlandığını açıkladı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T15:25+0300

2026-09-13T15:25+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan, ''Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda Suriye’ye ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte'' dedi.Bakan Fidan, ''SDG'nin kendini feshetmesi ve entegrasyonun tamamlanması yönünde açıkladığı deklarasyon önemli bir gelişme. Suriye hükümetinin yapıcı adımlarına verilen yapıcı bir yanıt. Bunun en kısa sürede hayata geçirilmesini ve sahadaki yansımalarını görmeyi bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.Bakan Fidan, ''Son günlerde yanlış anlaşılan, Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda sorun olmadığını bize ilettiler'' şeklinde konuştu.İsrail saldırılarına değinen Bakan Fidan, ''İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesine zarar vermektedir. İsrail, Suriye'nin askeri tesislerini hedef alarak DEAŞ gibi terör örgütlerine alan açmaktadır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/disisleri-bakani-fidan-13-yil-once-aslinda-bu-konu-cozulebilirdi-1108711327.html

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türkiye, hakan fidan, şam, suriye, ziyaret, resmi ziyaret, recep tayyip erdoğan