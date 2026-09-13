https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/disisleri-bakani-fidan-samda-konustu-cumhurbaskanimiz-yakin-gelecekte-suriyeyi-ziyaret-edecek-1108729072.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da konuştu: 'Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek'
Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da konuştu: 'Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmesinin planlandığını açıkladı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T15:25+0300
2026-09-13T15:25+0300
2026-09-13T16:01+0300
türki̇ye
türkiye
hakan fidan
şam
suriye
ziyaret
resmi ziyaret
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108728895_0:44:1600:944_1920x0_80_0_0_421725af414f642ef1ff089b28c3fab0.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan, ''Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda Suriye’ye ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte'' dedi.Bakan Fidan, ''SDG'nin kendini feshetmesi ve entegrasyonun tamamlanması yönünde açıkladığı deklarasyon önemli bir gelişme. Suriye hükümetinin yapıcı adımlarına verilen yapıcı bir yanıt. Bunun en kısa sürede hayata geçirilmesini ve sahadaki yansımalarını görmeyi bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.Bakan Fidan, ''Son günlerde yanlış anlaşılan, Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda sorun olmadığını bize ilettiler'' şeklinde konuştu.İsrail saldırılarına değinen Bakan Fidan, ''İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesine zarar vermektedir. İsrail, Suriye'nin askeri tesislerini hedef alarak DEAŞ gibi terör örgütlerine alan açmaktadır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/disisleri-bakani-fidan-13-yil-once-aslinda-bu-konu-cozulebilirdi-1108711327.html
türki̇ye
şam
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108728895_89:0:1513:1068_1920x0_80_0_0_2bf732e4711359c17da8e98ae96bee74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, hakan fidan, şam, suriye, ziyaret, resmi ziyaret, recep tayyip erdoğan
türkiye, hakan fidan, şam, suriye, ziyaret, resmi ziyaret, recep tayyip erdoğan
Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da konuştu: 'Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek'
15:25 13.09.2026 (güncellendi: 16:01 13.09.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmesinin planlandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan, ''Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda Suriye’ye ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte'' dedi.
Bakan Fidan, ''SDG'nin kendini feshetmesi ve entegrasyonun tamamlanması yönünde açıkladığı deklarasyon önemli bir gelişme. Suriye hükümetinin yapıcı adımlarına verilen yapıcı bir yanıt. Bunun en kısa sürede hayata geçirilmesini ve sahadaki yansımalarını görmeyi bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.
Bakan Fidan, ''Son günlerde yanlış anlaşılan, Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda sorun olmadığını bize ilettiler'' şeklinde konuştu.
İsrail saldırılarına değinen Bakan Fidan, ''İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesine zarar vermektedir. İsrail, Suriye'nin askeri tesislerini hedef alarak DEAŞ gibi terör örgütlerine alan açmaktadır'' dedi.