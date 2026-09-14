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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/adalet-bakani-gurlek-81-ilimizdeki-175-agir-ceza-cumhuriyet-bassavciligimiza-kapsamli-bir-yazi-1108761047.html
Adalet Bakanı Gürlek: 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik
Adalet Bakanı Gürlek: 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına, çocuk ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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adalet bakanı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Paylaşımında Bakan Gürlek, şu ifadeleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-gurlek-duyurdu-sokaklar-guvende-operasyonlarinda-2-bin-477-kisi-yakalandi-1108741611.html
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akın gürlek, türkiye, adalet bakanı, adalet, adalet bakanlığı, suça sürüklenen çocuk, çocuk, çocuk istismarı, çocuk yardımı, çocuk cinayeti, çocuk büro amirliği
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Adalet Bakanı Gürlek: 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik

17:45 14.09.2026 (güncellendi: 18:04 14.09.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına, çocuk ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir yazı gönderdiklerini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Paylaşımında Bakan Gürlek, şu ifadeleri kaydetti:

81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik. Başsavcılıklarımızdan; Çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini, dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını, gerekli hâllerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını, suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması hâlinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini, mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istedik. Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız. Geleceğimizi koruyacağız.

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