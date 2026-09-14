https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/bakan-gurlek-duyurdu-sokaklar-guvende-operasyonlarinda-2-bin-477-kisi-yakalandi-1108741611.html

Bakan Gürlek duyurdu: 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında 2 bin 477 kişi yakalandı

Bakan Gürlek duyurdu: 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında 2 bin 477 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 447 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T09:43+0300

2026-09-14T09:43+0300

2026-09-14T09:43+0300

türki̇ye

akın gürlek

cumhuriyet başsavcılığı

operasyon

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte 'Sokaklar Güvende' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen 148 eş zamanlı operasyonda 2 bin 447 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Gürlek, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır" dedi. Okulların açıldığı gün düğmeye basıldıBakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocukların geleceğine göz diken sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Bakan Gürlek 148 eş zamanlı operasyon yapıldığını, 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini kaydetti. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren suç yapılarına karşı mücadelenin yalnızca suçluların yakalanmasıyla sınırlı olmadığını ifade eden Gürlek, hedeflerinin suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır."

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