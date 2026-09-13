https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/endonezyada-243-kisiyi-tasiyan-gemi-kayboldu-102-kisi-kurtarildi-1108725845.html
Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: 102 kişi kurtarıldı
Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: 102 kişi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibat kesildi. Kötü hava koşullarıyla karşılaştığı bildirilen gemi için başlatılan... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T12:45+0300
2026-09-13T12:45+0300
2026-09-13T12:45+0300
dünya
endonezya
gemi
kayıp
arama kurtarma
can kaybı
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Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle Java bölgesi açıklarında irtibatın kesilmesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer, Doğu Java eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine doğru seyreden gemiyle yerel saatle 02.00 sularında irtibatın kesildiğini bildirdi.Gemi operatörünün, geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi almasının ardından durumu bildirdiğini aktaran yetkililer, geminin Java bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.Arama kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini belirten yetkililer, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini ve çalışmaların ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.Çalışmalarda şu ana kadar 102 kişi kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/abdde-sel-uyarisi-39-milyon-kisi-risk-altinda-1108725220.html
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endonezya, gemi, kayıp, arama kurtarma, can kaybı
endonezya, gemi, kayıp, arama kurtarma, can kaybı
Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: 102 kişi kurtarıldı
Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibat kesildi. Kötü hava koşullarıyla karşılaştığı bildirilen gemi için başlatılan arama çalışmalarında 102 kişi kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle Java bölgesi açıklarında irtibatın kesilmesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Yetkililer, Doğu Java eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine doğru seyreden gemiyle yerel saatle 02.00 sularında irtibatın kesildiğini bildirdi.
Gemi operatörünün, geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi almasının ardından durumu bildirdiğini aktaran yetkililer, geminin Java bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.
Arama kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini belirten yetkililer, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini ve çalışmaların ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.
Çalışmalarda şu ana kadar 102 kişi kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.